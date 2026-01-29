Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 29 Ocak 2026 Perşembe gününe ilişkin değerlendirmelerine göre, Ege Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, yağışların özellikle kıyı kesimler ile Denizli ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli görüleceği bildirildi.

Yağışlar yer yer kuvvetlenecek

Meteoroloji verilerine göre, kıyı Ege başta olmak üzere Denizli ve Manisa’da öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yağışların kısa süreli ancak kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Muğla’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gün boyunca aralıklarla süreceği, Afyonkarahisar’da ise öğle saatlerinden sonra yağmur beklendiği kaydedildi.

Rüzgar fırtına şeklinde esecek

Bölge genelinde rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Rüzgâr hızının 50–80 km/saat aralığında olacağı, yer yer daha yüksek değerlere ulaşabileceği belirtildi. İç kesimlerde ise gece saatlerinde pus ve yer yer sis oluşabileceği tahmin ediliyor.

Kuzey ve Güney Ege için ayrı uyarılar

Meteoroloji, Kuzey Ege’de 29 Ocak Perşembe günü sabahın ilk saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50–75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege’de ise rüzgârın 29 Ocak sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu bölgede fırtınanın 30 Ocak Cuma günü sabah saatlerinden itibaren kuzey kesimlerde, öğle saatlerinden sonra ise güney kesimlerde etkisini yitirmesi öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar yaşanabilir

Yetkililer, beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar başta olmak üzere çeşitli olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Özellikle cephe geçişinin yaşanacağı 17.00–18.00 saatleri arasında rüzgârın çok şiddetli hamleler yapabileceği belirtilerek, vatandaşlara araçlarını güvenli alanlara almaları yönünde uyarıda bulunuldu.