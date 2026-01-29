Son Mühür/ Merve Turan - Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Pınarbaşı Fidanlığı’nda, 2026 yılına yönelik peyzaj hazırlıkları kapsamında kapsamlı bir üretim programı yürütüldü. Park, refüj ve yeşil alanlarda kullanılacak bitkilerin tamamı belediyenin kendi seralarında ve açık üretim alanlarında yetiştirildi.

On binlerce bitki dikime hazır

Fidanlıkta; 30 bin lavanta, 3 bin zeytin çalısı, 3 bin alacalı zakkum, 3 bin altın taflan, 3 bin Meksika petunyası, 3 bin fırça çalısı, 3 bin kartopu, 3 bin sarı papatya, 3 bin 500 nar fidesi ve bin limon servi dikime hazır hâle getirildi.

Toplamda 75 bin çalı grubu bitki üretim sürecinden geçirilirken, ayrıca 5 bin zeytin fidanı da stoklara alındı. Çocuklara dağıtılmak üzere çilek fideleri hazırlandı. Üretilen 3 bin lavanta fidesiyle ilçenin farklı noktalarında lavanta bahçeleri kurulması planlandı.

Başkan Eşki fidanlıkta inceleme yaptı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Pınarbaşı Fidanlığı’nı ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Eşki, belediyenin yeşil alan politikalarında kendi üretiminin temel bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

Eşki, “Bornova’nın yeşil dokusunu güçlendirirken hem doğaya hem de kamu kaynaklarına sahip çıkıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün kendi imkânlarıyla yürüttüğü bu üretim, tasarruflu ve sürdürülebilir belediyeciliğin somut örneklerinden biri. 2026 yılında Bornova’yı daha yeşil, daha estetik ve daha nefes alınabilir bir kent haline getirme hedefiyle çalışıyoruz” dedi.

Dış alım yapılmadı

Bornova Belediyesi, fidanlıktaki üretimlerin tamamını kendi imkânlarıyla gerçekleştirdi. Bitki ve fidan temininde dış alıma gidilmedi. Bu yöntemle maliyetlerin düşürüldüğü, kent estetiğinin ise uzun vadeli ve planlı biçimde güçlendirildiği bildirildi.