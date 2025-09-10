İzmir’in merkez ilçeleri ile bazı çevre bölgelerinde, bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre, belirlenen mahallelerde planlı kesinti uygulanırken, bazı bölgelerde ise arıza kaynaklı su sıkıntısı devam ediyor.

Merkez ilçelerde planlı kesinti

Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçeleri ile çevresindeki mahallelerde planlı su kesintisi uygulanıyor.

Karabağlar: Adnan Süvari, Abdi İpekçi, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Arap Hasan, Aşık Veysel, Aydın, Bahar, Bahriye Üçok, Bahçelievler, Barış, Basın Sitesi, Bozyaka, Cennetçeşme, Devrim, Doğanay, Emrez, Esenlik, Esentepe, Esenyalı, Fahrettin Altay, Gazi, General Kazım Özalp, Günaltay, Gülyaka, İhsan Alyanak, Kazım Karabekir, Kibar, Limontepe, Maliyeciler, Metin Oktay, Muammer Akar, Osman Aksüner, Özgür, Peker, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Sevgi, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Üçkuyular, Vatan, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin.

Konak: 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Altıntaş, Anadolu, Atamer, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Boğaziçi, Bozkurt, Cengiz Topel, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çınartepe, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Emir Sultan, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Ferahlı, Fevzi Paşa, Göztepe, Güney, Güngör, Güzelyalı, Güzelyurt, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmet Kaptan, İsmetpaşa, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Levent, Mecidiye, Mehmet Akif, Mehmet Ali Akman, Mehtap, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Murat, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Saygı, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Trakya, Turgut Reis, Türkyılmaz, Tuzcu, Uğur, Ulubatlı, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yavuz Selim, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeybek, Zeytinlik.

Bornova: Barbaros, Çamkule (kısmen), Egemenlik, Gazi Osman Paşa (kısmen), Karacaoğlan, Merkez, Mersinli, Serintepe, Tuna, Yunus Emre, Zafer.

Balçova: Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik.

Narlıdere: 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale.

Güzelbahçe: Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki.

Buca: 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık (kısmen), Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer.

Gaziemir: Emrez Mahallesi (kısmen).

Bayraklı’da pompa arızası

Bayraklı’nın Doğançay bölgesinde 10 Eylül 2025 tarihinde saat 06.30 ile 12.00 arasında planlanan su kesintisinin ardından, pompa arızası meydana geldi. İstasyonda yaşanan sorun nedeniyle su verilemediği bildirildi. Ekiplerin arızaya müdahalesi sürüyor.

Kınık’ta Ana boru arızası

Kınık’ın Poyracık Mahallesi’nde 10 Eylül 2025 günü saat 08.11’de başlayan ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 4 saat süreyle su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacağı duyuruldu. Gazeli Sokak’ta meydana gelen arızaya ekipler müdahale ediyor.

Torbalı’da depo seviyesi düştü

Torbalı’nın Alpkent, Atatürk, Cumhuriyet, Ertuğrul, Muratbey, Tepeköy, Torbalı, Yedi Eylül ve Yemişlik mahallelerinde, 9 Eylül 2025 saat 21.45’ten 10 Eylül 2025 saat 06.00’ya kadar yaklaşık 8 saat su kesintisi uygulandı. Yoğun kullanım nedeniyle depo seviyesinin düşmesi sonucu kesinti ve basınç düşüklüğü yaşandı.