Son Mühür- İzmir’de su sıkıntısı devam ediyor. Kent genelinde planlı su kesintilerinin yanı sıra bakım ve arıza kaynaklı kesintiler de yurttaşları olumsuz etkiliyor. Özellikle gece saatlerinde bazı bölgelerde su akışı tamamen duracak.

Gece planlı kesintiler

Bugün saat 23:00 ile 05:00 arasında BÖLGE-1 kapsamındaki mahallelerde su kesintisi yaşanacak. Etkilenecek bölgeler ve mahalleler şöyle:

Karşıyaka: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı Yamanlar, Zübeyde Hanım.

Çiğli: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni Mahalle.

Bayraklı: 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Osmangazi, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar.

Menemen: 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Uğur Mumcu, Ulukent, Ulus, Yahşelli, Yeşilpınar, Zeytinlik.

Bornova: Atatürk, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa (kısmen), Gökdere, Gürpınar, İnönü, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Laka, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit, Yeşilçam, Yıldırım Beyazıt.

Gaziemir: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer.

Menderes: Görece, Ata, Hürriyet, Cumhuriyet.

Bakım ve arıza kaynaklı kesintiler

Kent genelinde bazı bölgelerde ise bakım ve arızalar nedeniyle su kesintisi sürüyor:

Bornova / Erzene, Evka-3: 22 Kasım 2025, 07:30-10:30 arası yaklaşık 3 saat su kesintisi. Anabör arızası nedeniyle bölge vanası kapatıldı.

Buca / Ufuk: 22 Kasım 2025, 06:06-07:30 arası yaklaşık 1 saat su kesintisi. Elektrik arızası nedeniyle pompalar devre dışı kaldı.

Gaziemir / Zafer: 22 Kasım 2025, 06:00-10:30 arası yaklaşık 4 saat su kesintisi. Elektrik arızası nedeniyle bölgeye su verilemiyor.

Güzelbahçe / Yelki: 22 Kasım 2025, 09:00-12:00 arası yaklaşık 3 saat su kesintisi. Branşman arızası.

Konak / Altay, Dolaplıkuyu, Sakarya, Süvari, Tuzcu, Ülkü: 22 Kasım 2025, 09:00-10:00 arası yaklaşık 1 saat su kesintisi. Ana boru arızası.