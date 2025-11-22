İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı, denizde ilerleyen bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı gemi ve bot sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle lastik bot durduruldu ve 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Motor arızası yaşayan bottaki 33 göçmen kurtarıldı

Aynı bölgeden ikinci bir ihbar daha alındı. Lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve içindeki göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu belirtildi. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, kontrolden çıkan bottaki 33 düzensiz göçmeni kurtardı.

Foça’da 13 göçmen karada yakalandı

Foça ilçesinde ise Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi, Sahil Güvenlik Özel Harekat Timi ve Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ortak operasyon gerçekleştirdi. Kara üzerinde tespit edilen gruptaki 3’ü çocuk 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler işlemlerinin ardından Göç İdaresi’ne teslim edildi

Dikili ve Foça’daki operasyonlarda yakalanan ve kurtarılan toplam 70 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.