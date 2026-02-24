Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 6360 sayılı kanun kapsamında uygulanan su ve atıksu bedeli indirimlerinin sona erdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, yasal sürenin dolması ve 2026 yılı için yeni bir uzatma kararı alınmaması nedeniyle abonelerin tarifelerinde değişikliğe gidildiği belirtildi.

Yasal süre doldu, normal tarifeye geçildi

Geçmiş dönemde yürürlüğe giren düzenleme ile köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde %75, belde belediyesinden mahalleye dönüşen bölgelerde ise %50 oranında indirimli su tarifesi uygulanıyordu. Ancak ilgili kanun hükmünün süresinin dolmasıyla birlikte, "Kırsal Mahalle" statüsünde bulunmayan yerleşim alanlarında indirimli tarife uygulaması resmen sona erdi. Bu bölgelerdeki aboneler, mevzuat gereği artık normal tarife üzerinden faturalandırılacak.

İndirimden yararlanmaya devam edecek bölgeler

İZSU, hangi bölgelerin indirim hakkını koruyacağına dair detayları da paylaştı. 7254 sayılı yasa kapsamında, belirli şartları taşıyan bölgelerde indirimli tarife hakları korunmaya devam edecek. Buna göre;

İlçe Belediye Meclisleri tarafından "Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan" kararı alınan,

Bu kararı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan bölgeler, indirimli su kullanımına devam edebilecek.

Güncel tarifeler yürürlüğe girdi

Kapsam dışı kalan eski köy ve belde abonelerinin su ve atıksu tarifeleri, yasal zorunluluklar doğrultusunda güncellendi. İZSU yetkilileri, yapılan bu yasal düzenlemenin tüm vatandaşların bilgisine sunulduğunu ve faturalandırma süreçlerinin yeni mevzuata uygun olarak yürütüleceğini ifade etti.