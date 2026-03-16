Son Mühür- İZSU Genel Müdürlüğü, su teminini güçlendirmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yeni bir ihale süreci başlatıyor. Proje kapsamında Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde su sondaj kuyuları açılması planlanıyor.

Hazırlanan proje doğrultusunda bölgede toplam 13 adet su sondaj kuyusu yapılacak. Kuyulardan 11’inin yaklaşık 250 metre, 2’sinin ise 270 metre derinliğe ulaşacağı belirtildi.

Çalışmanın, özellikle yaz aylarında artan su ihtiyacına karşı yeraltı su kaynaklarının değerlendirilmesini amaçladığı ifade ediliyor. Sondaj çalışmaları için düzenlenecek ihalenin 31 Mart’ta gerçekleştirileceği bildirildi. İhalenin tamamlanmasının ardından yüklenici firmaya yer teslimi yapılacak ve çalışmaların yer tesliminden itibaren 250 gün içinde tamamlanması planlanıyor.