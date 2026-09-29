Son Mühür- Geride yaklaşık 500 bin mağdur bırakan fon krizinin siyasete ilk somut yansıması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası olmuştu.

Sayan Kaya'nın istifasında, Özata Denizcilik hisseleri üzerinden yaklaşık 2 milyar liralık haksız kazanç elde ettiğine yönelik iddialar başroldeydi.

1985'te Tuzla'da temelleri atılan, 2002'de Yalova'ya taşınan Özata Gemi İnşa, 2024'de 105 liradan halka arz edilmiş, ancak şirketin hisseleri kısa zaman sonra 70 liraya kadar inerek yatırımcısını zarar ettirmişti.

Fatma Betül Sayan Kaya'yı 'görevlerimden affımı istiyorum' noktasına kadar getiren Özata Denizcilik hisseleri'ndeki inanılmaz artış, Tera Portföy'ün devreye girmesiyle şirket hisselerinde baş döndüren bir tablonun ortaya çıkmasıyl oluştu.

Özata hisselerinde b aş döndüren yükseliş...



2025'in son günlerinde 159 lira olan Özata Denizcilik hissesi, SPK'nın fonları tasfiye için düğmeye basmasının öncesinde 5 bin 115 gibi benzerine zor rastlanacak bir seviyeye yükselmişti.

Yaklaşık 200 kişiyi istihdam eden Özata Denizcilik'in değeri o günlerde 365 milyar liraya ulaşmıştı.

Gazeteci Murat Muratoğlu, 16 Eylül’de Özata’nın piyasa değeri 365 milyar liraya ulaştığı günlerde Ford Otosan'ın 270 milyar, Tofaş 145 milyar lira piyasa değerine sahip olduğuna dikkat çekti.



Özata-İzmir ilişkisi 2012'de başlamıştı...



Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven ile Başkan Vekili Gökhan Ataseven’in fon soruşturması kapsamında tutuklandığı Özata Denizcilik, İzmir'in hafizasına çok da uzak olmayan bir şirket.

Takvim yapraklrının 2012'yi gösterdiği süreçte Aziz Kocaoğlu yönetimindeki İzmir Büyükşehir Beldiyesi Körfez'de yolcu taşımacılığı için kolları sıvamış, açılan ihaleyi 117 milyon avroluk bedelle bugünlerde fon tartışmalarının merkezinde olan Özata Denizclik kazanmıştı.

Yalova'daki şirketten İzmir Körfezi'ne...



İzmir Körfezi'nde hizmet veren, Çakabey, Dokuz Eylül, 1881 Atatürk, Soma 301, Dario Moreno, Attila İlhan, Foça, Cengiz Kocatoros, Gürsel Aksel, Sait Altınordu, Vahap Özaltay, Metin Oktay, Gezi, İhsan Alyanak ve Prof. Dr. Aziz Sancar gemileri Özata Denizcilik'in 110 bin metrekarelik alnda hizmet veren tesisinde inşa edildi.

Çakabey ve Dokuz Eylül gemilerinin teslim edilmesinin ardından 2013'te şirketin Yalova'daki tesisini ziyaret eden Aziz Kocaoğlu, bugün fon soruşturmasına tutuklu bulunan Ödemir Ataseven ile Kurban Bayramı öncesi 1881 Atatürk gemisinin de hizmete gireceği müjdesini vermişti.

Savunma sanayisine destek...



Gazeteci Nevşin Mengü'nün

''Özata; iki Türk tersanesiyle oluşturduğu iş ortaklığı bünyesinde Türk Deniz Kuvvetleri için HİSAR Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemisi Projesinde, ayrıca başka bir Türk tersanesiyle oluşturduğu iş ortaklığı bünyesinde 4 Akaryakıt Gemisi Projesinde yer alıyor'' bilgisini paylaştığı süreçte şirketten KAP'a yapılan açıklamada,

''Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven ile Başkan Vekili Gökhan Ataseven’in tutuklanmasıyla ilgili kararın devam eden soruşturma kapsamında verilen bir koruma tedbiri olduğu ve kesinleşmiş bir mahkûmiyet hükmü niteliği taşımadığı duyuruldu.

Özata Denizcilik, açıklamasında üretim ve ticari faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğünü vurguladı.