Arka mahallelerde, merdiven altı atölyelerde günübirlik işlerle hayata tutunmaya çalışan dar gelirli İzmirliler için ay sonu demek, bitmek bilmeyen bir stres demektir. Devletin sunduğu nakdi ve ayni yardımlar, bu devasa çarkın dişlileri arasında ezilmek üzere olan binlerce insana hayati bir soluklanma alanı yaratıyor.

Büyükşehirde Ayakta Kalmak İçin Hane Destekleri

Karabağlar’da veya Buca’da derme çatma bir evde kirada oturan dört kişilik bir aileyi düşünün. Babasının yevmiyesiyle dönen bu evde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı düzenli nakit yardımı kelimenin tam anlamıyla kurtarıcı oluyor. Hanenin toplam geliri yasal sınırın altında kaldığı için bağlanan bu maaşlar, en azından mutfaktaki ateşin sönmemesini sağlıyor. İnsanlar, faturalarını yatırırken ya da pazar arabasını doldururken elleri titremeden harcama yapabiliyor. Büyük şehrin o acımasız pahalılığına karşı devletin çektiği bu set, hane içindeki huzurun en temel garantisi.

Eğitim Masraflarına "SED" Freni

İzmir’de okuyan bir çocuğun yol parası, beslenmesi ve okul masrafları dar gelirli bir ailenin belini bükmeye yeter de artar. Çocukların yoksulluk yüzünden okuldan kopmaması, sokaklara itilmemesi için uygulanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programı devrede. Annelerin hesaplarına her ay düzenli olarak yatan bu paralar sayesinde, İzmirli çocuklar yaşıtlarından geri kalmadan eğitimlerine devam edebiliyor. Çantasında eksik kitapla okula gitmek zorunda kalmayan bir çocuğun yüzündeki tebessüm, o yardımın gerçekte ne işe yaradığının en güzel kanıtı.

Faturalara Doğrudan Müdahale

Şehir hayatında doğalgazı ve elektriği kesik bir evde yaşamak tam bir kabustur. Bu yüzden düzenli sosyal yardım alma şartlarını taşıyan hanelere sunulan enerji destekleri, İzmirli yoksullar için kritik bir öneme sahip. Doğalgaz faturasının yüklü bir kısmının devlet tarafından karşılanması ve elektrik faturalarından yapılan kilovatsaat indirimleri, ailenin cebinde ciddi bir nakit kalmasını sağlıyor. Özellikle kış aylarında "kombiyi açsam fatura ne gelir" korkusu, yerini sıcak bir odada oturmanın güvenine bırakıyor.