İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlere ara vermeden devam ediyor. Ekipler, dün 20.00 ile 00.00 saatleri arasında Çiğli ilçesinde drift yapan ve çevreye rahatsızlık vererek trafiği tehlikeye düşüren araçlara yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Havadan takip edildi: Ehliyetlere el konuldu, araçlar bağlandı

Sivil ve resmi ekiplerin yanı sıra havadan da helikopter/insansız hava araçlarıyla destek verilen denetimlerde yaklaşık 150 araç tek tek durdurularak kontrol edildi. Uygulama neticesinde aralarında drift yaptığı tespit edilen 7 sürücü ile alkollü araç kullanan 2 sürücünün de bulunduğu toplam 67 araç sahibine idari para cezası uygulandı. Denetimlerin bilançosunda ayrıca kural ihlali tespit edilen 10 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konulurken, 17 araç ise çekici marifetiyle trafikten menedildi.