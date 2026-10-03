Babadan kalma mesleğini sürdüren zanaatkarlardan, yenilikçi fikirlerle yola çıkan genç girişimcilere kadar herkesin gözü kulağı yeni açıklanacak ekonomi paketlerindeydi. Nihayet beklenen haberler gün yüzüne çıktı ve 2026 yılı devlet destekleri vitrine kondu. Bu yeni kararlar, devasa şehirde tutunmaya çalışan işletmelere farklı pencereler açıyor.

Teknoloji ve Üretime KOSGEB Desteği

Büyük bir metropolde sıfırdan düzen kurmak veya rakiplerin gerisinde kalmamak bayağı bir ustalık ve cesaret istiyor. KOSGEB, bu yıl elini taşın altına koyarak İş Geliştirme Desteği için 1.5 milyon liralık dev bir fon ayırdı. Paranın geri ödemeli olması kimseyi korkutmasın; ilk 36 ay boyunca devlete tek kuruş ödenmiyor ve faiz yükü tamamen sıfır. İzmir gibi yazılım, tasarım ve imalat sektörlerinin güçlü olduğu bir şehirde bu fırsat altın değerinde. Üstelik bankadan ticari kredi çekecek olan İzmirliler için 1 milyon liraya kadar olan kısmın faiz maliyetinin yarısı yine devlet tarafından karşılanıyor.

Genç İşletmecilerin Zorlu Sınavı

Yeni jenerasyonun kendi ayakları üzerinde durabilmesi için verilen gelir vergisi istisnası bu yıl 400 bin liraya çıkarıldı. İş hayatına atılan gençler, bu rakama ulaşana kadar devlete vergi ödeme stresi yaşamayacak. Buraya kadar her şey çok güzel görünse de, yeni başlayanların en büyük cankurtaranı olan "1 yıllık ücretsiz Bağ-Kur" dönemi maalesef tamamen son buldu. Kendi işinin patronu olan İzmirli gençler, o zorlu prime ilk günden itibaren bütçe ayırmak zorunda.

Kira Derdine 3.5 Milyonluk Kredi Çözümü

Esnafın günlük hayatta en sık başvurduğu kapı olan Halkbank kooperatif kredilerinde de sınırlar güncellendi. İşletmesini büyütmek, acil ödemelerini yapmak isteyen bir esnaf 1.500.000 liraya kadar finansman bulabiliyor. Piyasada özel bankaların uyguladığı faiz oranlarına bakıldığında, esnaf kefalet kredilerindeki yıllık yüzde 20'lik oran resmen hayat kurtarıyor. Artan mülk fiyatlarından şikayetçi olup doğrudan kendi dükkanının tapusunu almak isteyenler içinse 72 ay vadeli 3.5 milyon liralık paketler, esnafı kira krizinden kurtarmaya hazırlanıyor.