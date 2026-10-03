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İzmir Ekonomi Üniversitesi Medya ve İletişim (İngilizce) bölümünden mezun olan Uğur Bego, kariyerine metin yazarlığı ve yaratıcı yazarlık alanında başlamıştır. Farklı ajanslarda reklam ve yaratıcı içerik çalışmalarında görev aldıktan sonra internet haberciliğine yönelerek çeşitli haber platformlarında editörlük yapmıştır.

Cenaze törenine Karaburun Kaymakamı Hilal Kızılkaya, Karaburun Garnizon Komutanı Cem Engin Işık, Hava Radar Bölük Komutanı Cenk Bozlar, Sahil Güvenlik Komutanı Kadir Tepe, Karaburun Belediye Başkan Vekili Kaan Dündar ile gazinin yakınları ve bölge halkı katılarak aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs Gazisi Ali Yay’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Ege Ordusu Komutanlığı tören mangasının omuzlarında saygı duruşu eşliğinde cenaze aracına taşındı. Duygu dolu anların yaşandığı törenin ardından gazinin cenazesi, Çatalkaya Mezarlığı’nda okunan dualar ve gözyaşları eşliğinde defnedildi.

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Karaburun ilçesinin sevilen isimlerinden olan 1953 doğumlu Kıbrıs Gazisi Ali Yay, 73 yaşında hayatını kaybetti. Vatan savunmasındaki üstün hizmetleriyle hatıralarda yer edinen kahraman gazi için Mordoğan Merkez Camii'nde askeri cenaze töreni gerçekleştirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına protokol üyeleri, askeri erkan, merhumun ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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