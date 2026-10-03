İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şuba Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini hiçe sayarak drift yapan sürücülere yönelik denetimlerine hız kesmedi ve yine yine başarılı sonuçlar elde etti.

Dün akşam saatlerinde başlandı

Öğrenilen bilgilere göre ekipler dün akşam 20.00 saatleri sularında İzmir’İn Çiğli ilçesinde bir denetim başlattı. Saat 24.00’e kadar süren bu denetimlerde araçlar tek tek kontrol edildi. Kontroller sonrasında ise 17 araç trafikten men edildi.

150 araç tek tek kontrol edildi

Sürücülerin toplanma alanında havadan ve yerden kıskaca alınan bölgede yaklaşık 150 araç tek tek kontrol edildi.

7 sürücüye drift, 2 sürücüye alkollü araç kullanma cezası

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şuba Müdürlüğü ekiplerinin 2 Ekim Cuma günü akşam başlattığı bu uygulamada kurallara uymayan ve trafiği tehlikeye atan sürücülere taviz verilmedi. Gerçekleştirilen kontroller neticcesinde 7 sürücüye drift yapmaktan, 2 sürücüye ise alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

67 sürücü ve araca ceza

Bu dokuz sürücünün yanı sıra çeşitli kural ihlalleri sebebiyle toplam altmış yedi sürücü ve araca trafik idari para cezası uygulandı. On yedi araç ise trafikten men edildi.