Son Mühür- YENİ Parti Kemalpaşa İlçe Başkanlığı’nın 1. Olağan kongresi gerçekleştirildi. Ön seçimde partisinin üyelerinin oylarını alarak başkanlık için güven tazeleyen İlçe Başkan adayı Ahmet Yılmaz’ın kongrede yönetim listesi belli oldu.
İlçe yönetim kuru asil üyeleri şu şekilde;
Mürsel Akman, Ali Ateş, Murat Atmaca, Avni Aydemir, Emel Cömert, Güngör Haskadin Duman, İsmail Er, Gamze Göksoy GÜnal Güler,
Salim Gündoğdu, Fahri Emrah Hakvar, Hülya Kara, Hale Karagülle, Hasan Karakoç, Mirza Kasap, Gürhan Kaya, Serap Keskin, Hulusi Ahmet Oğuz, Mustafa Özişik, Sami Seymen, Engin Şahin, Serdar İsmail Tamturk, Tuncay Ünlü, Ayla Yıldırım
İLÇE YÖNETİM KURULU (YEDEK)
Ömer Dinçer, İsmail Yetim, İbrahim Aker, Ali Osman Özdemir, Metin Bilir, Serdar Ertaş, Reşat Yüksel, Makbule Sönmez Deliktaş, Bahadır Tekin Bülbül, Recep Zünbül, Gülistan Sarıpınar, Cengiz Tiryaki, Ali Öztürk, Halit Tezer, Serkan Bulut, Emre Akdağ, Damla Koca, Naime Bircan, İbrahim Demir, İbrahim Timurlek, Ali Bey Kurşun, Hüseyin Taşan, Levent Gün, Şefika Düztaş
İL KONGRE DELEGESİ (ÜST KURUL) ADAYLARI
İbrahim Aker, Mehmet Ayçıl, Mustafa Bakır, Serkan Bulut, Ahmet Çınar, Sönmez Makbule Deliktaş, Ömer Dinçer, Ayhan Gökdemir, Abdullah Güneş, İbrahim Kandemirli, Abdullah Koz, Hüseyin Taşan, Tülay Türk, Mehmet Türkmen, İsmail Yetim, Ahmet Yılmaz