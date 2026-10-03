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1-2 Ekim günlerinde İzmir'de elektrik kesintisi hangi ilçelerde olacak, saat kaçta bitecek?

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Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi'nde 2023 yılında lisans eğitimini tamamladı. Kariyerine Son Mühür Gazetesi'nde muhabir olarak devam ediyor. Politika, sendika ve adliye haberleri alanında çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in bu ilçelerinde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapıldı!

İlçe yönetim kuru asil üyeleri şu şekilde;

Son Mühür- YENİ Parti Kemalpaşa İlçe Başkanlığı’nın 1. Olağan kongresi gerçekleştirildi. Ön seçimde partisinin üyelerinin oylarını alarak başkanlık için güven tazeleyen İlçe Başkan adayı Ahmet Yılmaz’ın kongrede yönetim listesi belli oldu.

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