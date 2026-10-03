Emine Kulak / Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bornova İlçe Başkanlığı Yakaköy Mahallesinde kahvaltı programı düzenledi. Bornova İlçe Başkanı Fikret Vatansever idaresinde gerçekleşen etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat, CHP İzmir ilçe başkanları da katıldı.

''Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı CHP mirasına sahip çıkacağız''

CHP Bornova İlçe Başkanı Fikret Vatansever kahvaltı programında şu şekilde konuştu;

“Cumhuriyet Halk Partisi bizim için yalnızca bir siyasi parti değil; gönül bağımız, sevdamız ve büyük bir mirastır. Bu mirasa sahip çıkmak, birbirimize sahip olmak ve dayanışmamızı büyütmek hepimizin sorumluluğudur. Çünkü biz, birlikte olduğumuz zaman güçlüyüz. Bugün bizlerle aynı sofrayı paylaşan değerli misafirlerimiz; Genel Başkan Yardımcılarımız Cemal Canpolat ve Adnan Demirci, İl Başkanımız Utku Gümrükçü,İl Yönetim Kurulu üyelerimiz, İl Seçim Kurulu Koordinasyon İşleri Sorumlusu Fezayir Karadağ, Çiğli İlçe Başkanımız Süleyman Karadağ, Kiraz İlçe Başkanımız Musa Yiğen, Kemalpaşa İlçe Başkanımız Ozan Yalçın, eski İlçe Başkanlarımızdan Enver Dündar, eski İl Başkan Yardımcımız Cüneyt Oğuz, Bornova Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanımız Mete Kaya, Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanımız Cezmi Çullaoğlu, Oto Tamirciler Odası Başkanımız Ahmet Namık Kutlu ve değerli mahalle muhtarlarımız. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran, dayanışmamıza ortak olan tüm misafirlerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Bizim gücümüz makamlarımızdan değil; birbirimize olan sevgimizden, inancımızdan ve dayanışmamızdan geliyor. Bir olacağız, beraber olacağız, birbirimize sahip çıkacağız. Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı Cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi mirasına hep birlikte sahip çıkacağız. İyi ki varsınız, iyi ki bugün bizimlesiniz. Birlik, dayanışma ve güzel yarınlar için hep birlikte…”