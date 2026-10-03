TFF 3. Lig 2. Grup’ta üst üste aldığı iki galibiyetle çıkışa geçen İzmir temsilcisi Gaziemir Spor, 5. hafta mücadelesinde grupta zirvede yer alan Gemlik Sümerbey ile karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın zemin bakımı devam ettiği için Altınordu Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada gülen taraf konuk ekip oldu.

Burak Özdemir 11 dakikada maçı bitirdi

Mücadeleye hızlı başlayan konuk Gemlik Sümerbey, 7. dakikada Burak Özdemir’in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Şoku üzerinden atlatmaya çalışan Gaziemir Spor karşısında baskısını sürdüren Bursa temsilcisi, 18. dakikada yine sahneye çıkan Burak Özdemir’in golüyle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca mücadele 2-0 Gemlik Sümerbey’in üstünlüğüyle sona erdi.

Gemlik namağlup liderliğini korudu

Bu sonuçla birlikte 5 hafta sonunda puanını 13’e çıkaran Gemlik Sümerbey, namağlup unvanıyla gruptaki liderliğini sürdürdü. Yakaladığı çıkış trendi kesintiye uğrayan Gaziemir Spor ise 6 puanda kaldı.