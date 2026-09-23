Son Mühür / Yağmur Daştan - ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları gerekçesiyle Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus'un İran uçuşlarını iptal ettiğine dair iddiaların ardından İran Hava Yolları'ndan (Iran Air) açıklama geldi. Şirket yetkilileri, Türkiye ile İran arasındaki seferlerin devam ettiğini bildirdi. Konuyla ilgili Son Mühür’ün ulaştığı İran Hava Yolları, Türk Hava Yolları'nın uzun süredir İran seferi yapmadığını öne sürerken kendilerinin ise Türkiye ve İran arasındaki seferlere devam ettiklerini vurguladı.

“Resmi yazı elimize ulaşmadı”

Son günlerde uçuşların tamamen durdurulduğuna yönelik çeşitli söylemlerin olduğunu ifade eden İran Hava Yolları ekibi, kendilerine ulaşan resmi bir karar olmadığının da altını çizdi. İran merkezli Mahan Air'in Türkiye uçuşlarını askıya aldığı süreçte, Iran Air’ın seferlerini sürdürdüğü belirtilirken "Mahan Air’in uçuşlarıyla ilgili 'Mahan kapanmadan önce bize yazı geldi iki gün önceden, ondan sonra kapandı' denildi. Fakat bize henüz öyle bir yazı gelmedi" ifadeleri kullanıldı.

“Bilet kesmeye devam ediyoruz”

Operasyonların ve bilet satışlarının kesintisiz sürdüğünü ifade edilirken şu ifadeler kullanıldı: "Şu an bilet kesmeye devam ediyoruz. Bugün uçağımız gitti, geceden devam ediyor.”

İzmir-İran uçuşları sürüyor mu?

İzmir’den İran’a direkt uçuş gerçekleştiren İran Hava Yolları’nın sefer programının devam ettiği de öğrenildi. Daha önce İzmir’den İran’a ulaşımda diğer hava yolu şirketlerinin aktarmalı seçenekler sunduğu biliniyor.