İzmir’in Konak ilçesinde faaliyet gösteren bir restoran, Gazze’de yaşanan insani kriz nedeniyle bir aylık gelirini bölgedeki ihtiyaç sahiplerine bağışlama kararı aldı.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda hizmet veren işletme, başlattığı kampanyayla önüne “İzmir’den Gazze’ye biz de varız. 12 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında işletmemizin günlük geliri Gazze’deki çocuklar açlıktan ölmesin diye gönderilmektedir” yazılı pankart astı.

“Mazlumlara destek olmak istedik”

Restoranın sahibi Muhammed Bilal Kılınak, Gazze’de yaşananların büyük bir insani dram olduğunu belirterek, “Savaş iki ordu arasında yapılır ama orada mazlum bir halk var. Çocuklar açlıkla imtihan ediliyor, insanlar zulüm altında bırakılıyor. Biz de hem Müslüman olarak hem de insan olarak elimizden gelen desteği sunmak istedik” dedi.

Kılınak, kampanyanın kalıcı bir çözüm olmadığını ancak toplumsal duyarlılığı artırmak için önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, “Bizim yaptığımız kanayan bir yaraya küçük bir pansuman. Müşterilerimiz de genel itibarıyla memnuniyetlerini dile getiriyor. Bu da bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

Müşterilerden destek mesajı

Restoranın kampanyasına destek veren müşterilerden Sibel Murat, pankartı gördüğünde çok duygulandığını belirterek, “İzmir halkına sesleniyorum, burada yemek yiyerek Gazze’deki kardeşlerimize destek olabiliriz” dedi.

Emine Dağ ise Gazze’deki insanların açlıkla mücadele ettiğini hatırladıkça çok üzüldüğünü ifade ederek, “Ufak da olsa katkı sunmak istedim. Bunu arkadaşlarımla da paylaşacağım, onların da destek olmasını istiyorum” sözlerini kullandı.