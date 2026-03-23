Son Mühür / İzmir’in ticaret hayatı zor günlerden geçiyor. İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, bayram sonrasında bölge ekonomisini yakından ilgilendiren üç ayrı konkordato dosyasında kararını açıkladı. Kararlar; kimi şirketler için "nefes" olurken, kimileri için ise kötü haber geldi.

Okka Group için kesin mühlet kararı

Bölgenin önemli yatırım gruplarından biri olan Okkagroup Yatırım Holding ve bağlı iştirakleri Okka Enerji, Okka Makina, Oktaş Yapı ile iş insanı Ceyhan Okkaoğlu hakkında mahkeme 20 Şubat 2026 tarihinde bir yıllık kesin mühlet kararı verdi. 2025 yılının son çeyreğinde Denizli merkezli Çetin Şirketler Grubu ile yapı sektöründe dev bir stratejik ortaklığa imza atan; Salihli, Kula, Menemen ve Aliağa gibi noktalardaki tesislerini tek çatı altında toplayan gruba 1 yıllık koruma kalkanı çıktı. Karar doğrultusunda alacaklıların, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Konkordato Komiseri Tahir Öztürk’e belgeleriyle birlikte başvurarak alacaklarını kaydettirmeleri gerekiyor. Kayıt yaptırmayan alacaklılar, borçlunun bilançosunda yer almadıkları takdirde konkordato projesinin müzakerelerine katılamayacak.

Üç-ler Geri Dönüşüm’e kötü haber

Aynı mahkemede görülen bir diğer davada ise şirkete üzücü haber geldi. Üç-ler Geri Dönüşüm Gemi Söküm Demir Çelik Limited Şirketi ile Fatma Altuntaş, Şahin Saha ve Yasin Altuntaş tarafından açılan konkordato davası, 17 Mart 2026 tarihli duruşmada reddedildi. Mahkeme heyeti, davacı borçluların kesin mühlet talebini geri çevirerek daha önce verilen geçici mühlet ve tüm tedbir kararlarını kaldırdı. Bu kararla birlikte şirket ve şahıslar üzerindeki koruma kalkanı kalkmış oldu.

ERG Emir Otomotiv’e iki ay ek süre tanındı

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ERG Emir Otomotiv ile Gaffar Ergüvendi’nin dahil olduğu dosyada ise mahkeme "devam" dedi. 17 Mart’taki duruşmada, şirket ve şahıs hakkında uygulanan geçici mühlet kararının iki ay süreyle uzatılmasına hükmedildi. Mevcut tedbirlerin devam edeceği davanın bir sonraki duruşması, bayram sonrasına denk gelen 13 Mayıs 2026 tarihine ertelendi.