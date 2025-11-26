Son Mühür/ Merve Turan - Kemalpaşa Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenledi. Rekreasyon Alanı’nda başlayan yürüyüşte kadınlar, ellerindeki dövizler ve sloganlarla “Şiddete Hayır” mesajını etkili bir şekilde dile getirdi.

Kadınlara özgü düzenlenen etkinlikte Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in eşi Esin Türkmen de yer alarak katılımcılara destek verdi. Program, Atatürk Anıtı’ndaki basın açıklamasının ardından yürüyüş anısına yapılan hediye dağıtımıyla tamamlandı. Çok sayıda Kemalpaşalı kadın etkinliğe katıldı.

“Kadına yönelik şiddetle mücadele ortak sorumluluğumuz”

Basın açıklamasını okuyan Kemalpaşa Belediyesi Kadın Danışma Merkezi temsilcileri, kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesinin olamayacağını vurguladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Kadına yönelik şiddet asla kabul edilemez. Bu kapsamda toplumun her kesimiyle birlikte ‘Kadına Şiddete Hayır’ yürüyüşünü gerçekleştirdik. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu verilerine göre 2025 yılında 290 kadın cinayeti kaydedildi. İzmir, ne yazık ki en yüksek oranların görüldüğü iller arasında üçüncü sırada yer aldı. Bu tablo, hepimize önemli görevler yüklüyor. Kemalpaşa Belediyesi olarak şiddet mağduru kadınlara ücretsiz psikolojik, sosyal ve hukuki destek sunuyor; Kadın Üreticiler Pazarı ile kadınların ekonomik bağımsızlığını güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Yürüyüşümüze destek veren tüm kurumlara, STK’lara, siyasi partilerin kadın kollarına ve Kemalpaşalı kadınlara teşekkür ediyoruz.”

Başkan Türkmen: “Kadınların yanında, şiddetin karşısındayız”

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, kadına yönelik şiddetin toplumsal eşitsizliklerin bir sonucu olduğuna dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı: “Kadına yönelik şiddet, yalnızca bireysel bir suç değil, toplumsal eşitsizliklerin en acı sonucudur. Bu sorunla mücadele ancak eğitim, dayanışma ve güçlü sosyal politikalarla mümkün olabilir. Kemalpaşa Belediyesi olarak kadınlarımızın yanında durmaya devam ediyoruz. Danışma Merkezimiz aracılığıyla ücretsiz psikolojik, sosyal ve hukuki destek sunuyor; Kadın Üreticiler Pazarımız ile kadınların ekonomik gücünü artırıyoruz. Ayrıca belediyemizde kadın çalışan oranını yükselterek toplumsal cinsiyet eşitliğini kurumsal bir ilke haline getirdik. Bu dayanışma yürüyüşüne katılan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum.”