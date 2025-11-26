Buca’daki Kadınlardan Ekonomiye Güçlü Dönüş

Son Mühür/ Osman Günden - Buca Belediyesi, kadın istihdamını güçlendirmek ve kadınların ekonomik yaşama aktif biçimde katılmasını sağlamak amacıyla meslek edindirme kurslarını yıl boyunca sürdürdü. Buca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle Evka-1 ve Ceren Özdemir semt evlerinde açılan kuaförlük kursları, kadınlara hem mesleki beceri kazandırdı hem de iş fırsatlarının kapısını açtı.

Alanında deneyimli eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde saç kesimi, renklendirme, makyaj, topuz ve fön gibi kuaförlüğün temel ve ileri teknikleri öğretildi.

Başkan Duman: “Kadın emeği Buca’nın geleceğini güçlendiriyor”

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, kadınların sosyal ve ekonomik yaşamdaki gücünün bir kentin kalkınmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı. Başkan Duman, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bu kurslar yalnızca bir meslek kazandırmadı; kadınlarımızın özgüvenini artırdı, sosyal hayata katılımlarını güçlendirdi. Aldıkları sertifikalarla ister kendi işletmelerini açabilecekler, ister sektörde nitelikli eleman olarak çalışma hayatına adım atabilecekler. Aile bütçesine sağlayacakları katkı ve ekonomik bağımsızlıkları bizim için büyük bir gurur kaynağı. Kadın emeğiyle güzelleşen bir Buca için çalışmayı sürdüreceğiz.”

Kursiyerlerden büyük destek ve teşekkür

Kursiyerlerden Fikriye Pir, aldığı eğitimin kendisine yeni bir meslek yolu açtığını belirterek, “Çok zevkli ve çok öğretici. Öğrendikçe daha fazlasını yapmak istedim. Belgeleri tamamladığımda kendi yerimi açabilir ya da usta öğretici olup öğrenci yetiştirebilirim. Özel kursların maliyeti çok yüksek, bu imkânı bize sunan Başkanımıza minnettarız” dedi.

Bir diğer kursiyer Sevgi Gündüz ise kursta edindiği deneyimin kendisine güç kattığını ifade etti: “Kendi ayaklarımın üzerinde durmayı öğrendim. Ev hanımıydım, hiç çalışmadım. Burada ilk kez bir çalışma ortamına girdim.” Buca Belediyesi, kadınların üretime katılımını artıran eğitim programlarını önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeyi hedefliyor.