Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre İzmir’de sıcaklıklar bugün akşam saatlerinden itibaren hızla gerileyecek. Kent genelinde rüzgarın kuvvetlenmesiyle birlikte hissedilen sıcaklığın daha düşük seviyelerde olması bekleniyor.

Hafta sonuna kadar kentte sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor.

Ege’de sarı kodlu alarm

İzmir’in komşusu Muğla ve Antalya’nın batı ilçeleri için sarı kodlu şiddetli yağış uyarısı yapıldı. Bölgede, su baskını, dolu, kısa süreli hortum, kıyı kesimlerinde fırtına riski bulunuyor.

Batı Akdeniz kıyılarında rüzgar hızının 75 km/saat seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor. İzmir Körfezi’nde ise kuvvetli rüzgarın deniz ulaşımını zorlaştırabileceği ifade edildi.

İzmir’de ulaşımda aksama uyarısı

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olacak sağanak nedeniyle bazı bölgelerde kısa süreli su baskınları yaşanabileceği tahmin ediliyor. Konak, Karşıyaka, Bornova, Buca ve Balçova’da ani yağışların trafiği yavaşlatabileceği belirtiliyor.

Özellikle iş çıkış saatlerinde yoğunluğun artması bekleniyor. Sürücülerin ani fren ve görüş azalması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

İstanbul ve Ankara’da da hava sertleşiyor

İzmir’in yanı sıra İstanbul ve Ankara’da da sıcaklıkların 8 derece birden düşmesi bekleniyor.

İstanbul’da akşam başlayacak yağışların yarın gün boyunca devam edeceği, Boğaz hattında fırtınanın etkili olacağı bildirildi. Ankara’da ise sıcaklık 10 derecenin altına inecek, yüksek bölgelerde karla karışık yağmur görülecek.

İç ve Doğu Anadolu’da kar geliyor

Soğuk hava dalgası hafta ortasında İç Anadolu ve Doğu Anadolu’ya doğru ilerleyecek. Erzurum, Kars ve Ardahan’da yoğun kar yağışı beklenirken buzlanma ve çığ riski sürüyor.