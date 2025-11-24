Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde (İAOSB) gerçekleştirilen toplantıda, raylı sistemlerde kullanılan ithal ürünlerin yerli üretimle karşılanmasına yönelik teknik ihtiyaçlar ele alındı. Kamu kurumları, sektör yöneticileri ve üretici firmalar, yerlileştirme hedeflerine yönelik iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

3 bin firmaya çağrı yapıldı

20 Kasım Perşembe günü İAOSB Konferans Salonu’nda düzenlenen “İş Birliği ve İthal İkame Ürün Toplantısı”, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Açılış konuşmasını yapan İAOSB Bölge Müdürü Engin Bişar, çalışmanın ilk etapta yalnızca bölge firmalarıyla sınırlı olduğunu ancak kapsamın il geneline genişletilmesinin daha doğru bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, NACE kodları üzerinden yaklaşık 3.000 firmaya çağrı yapıldığını aktaran Bişar, ilginin yüksek olmasını “konunun spesifik yapısına rağmen son derece değerli” sözleriyle değerlendirdi. Bişar ayrıca, toplantının sonunda sanayicilerin İZBAN A.Ş. ve Metro A.Ş. teknik ekipleriyle birebir görüşme fırsatı bulacağını hatırlattı.

Yerli üretim hedefi 2025 çalışma planında

Toplantının açılışında konuşan İzmir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hakan Topaç, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2025 çalışma planında yer alan “ithal ürünlerin yerli temini” hedefine dikkat çekerek, İZBAN A.Ş. ve Metro A.Ş.’nin ihtiyaç duyduğu ürünler doğrultusunda kapsamlı bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Topaç, İzmir’de 9.657 sanayi işletmesi bulunduğunu, bunlardan konuyla ilişkili 3.500 işletmeye ulaşıldığını ve sürece dahil olabilecek firmaların toplantıya davet edildiğini belirtti. “Amacımız belirli firmalarla sınırlı bir çalışma yapmak değil; sistemde kayıtlı tüm üretici ve tüketici işletmeleri aynı platformda buluşturmak. Bugün attığımız adım, yerli üretimin artırılması ve kalıcı iş birliklerinin oluşması için önemli bir başlangıç.” dedi.

Raylı sistemlerde yerli üretim için büyük fırsat

Toplantıya katılan İZBAN A.Ş. Genel Müdürü Volkan Yurtoğlu, raylı sistem araçlarının, uçaktan sonra karada hareket eden en karmaşık mühendislik ürünleri arasında bulunduğunu belirterek bu alanın yerli üreticiler için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

İZBAN’ın 136 kilometrelik hat uzunluğu, 41 istasyonu ve 73 tren setiyle Türkiye’nin en büyük banliyö işletmelerinden biri olduğunu hatırlatan Yurtoğlu, bakım, onarım ve yedek parça tedarik süreçlerinin her yıl geniş bir ihtiyaç oluşturduğunu dile getirdi.

“Bu ihtiyaç, yerli sanayimiz için uzun vadeli ve katma değer üreten bir iş potansiyeli ortaya koyuyor.” dedi.

Teknik gereksinimler anlatıldı, sektör sorularını yöneltti

Toplantıda İZBAN A.Ş. ithal edilen ürünlerde karşılanan teknik gereksinimleri, Metro A.Ş. ise iş birliği yapılabilecek alanları detaylı sunumlarla aktardı. Sunumlar, raylı sistemlerde kullanılan kritik bileşenlerin yerli üretimle karşılanmasına yönelik süreçlere ışık tuttu.

Soru–cevap bölümünde üretici firmalar; malzeme standartları, sertifikasyon, teknik uyumluluk ve süreç yönetimi gibi başlıklarda ayrıntılı sorular yöneltti. Kurum temsilcileri ise ithal ikame çalışmalarında uygulanacak aşamaları paylaştı.

Birebir görüşmelerle somut adımlar atıldı

Programın sonunda firmalar ile İZBAN A.Ş. ve Metro A.Ş. teknik ekipleri arasında birebir görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmelerde tedarik süreçleri, ürün geliştirme seçenekleri ve potansiyel iş birlikleri değerlendirildi.

Görüşmeler sonucunda bazı firmaların, İZBAN ve Metro A.Ş.’nin yaşadığı teknik sorunlara çözüm ortağı olabilecek nitelikte olduğu görüldü. İlgili firmalar ilerleyen dönemde saha incelemelerine davet edilerek daha kapsamlı teknik temaslar sürdürülecek.

Etkinlik, üretici firmaların kamu kurumlarıyla doğrudan bağlantı kurmasını sağlayarak yerli üretim kapasitesinin güçlenmesine katkı sundu. İAOSB yönetimi, yerli üretimi destekleyen tüm çalışmalara destek vermeyi sürdüreceğini açıkladı.