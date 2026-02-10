Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan İzmir, en çok göç alan şehirlerin de başına geliyor. TÜİK'in açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre İzmir'in toplam nüfusu 4 milyon 504 bin 185 kişiye ulaştı. TÜİK, aynı zamanda İzmir'e en çok hangi illerin göç verdiğini duyurdu.

İZMİR'E EN ÇOK HANGİ İLLER GÖÇ VERİYOR?

TÜİK verilerine göre İzmir'de yaşayanların yüzde 37'si yani 1 milyon 664 bin kişi İzmir nüfusuna kayıtlı görünüyor. Şehrin geri kalan yüzde 63'lük büyük dilimini ise Türkiye'nin 80 farklı ilinden gelerek İzmir'i yurt edinen vatandaşlar oluşturuyor. Bu tablo, İzmir'in Türkiye'nin en yoğun göç alan metropollerinden biri olma özelliğini koruduğunu gösteriyor.

MANİSA VE MARDİN ZİRVEDE YER ALDI

İzmir'de ikamet eden vatandaşların memleket dağılımına bakıldığında, coğrafi yakınlığın da etkisiyle zirvede komşu il Manisa yer alıyor. Verilere göre kentte yaklaşık 208 bin Manisa nüfusuna kayıtlı vatandaş yaşıyor. Manisa'yı ise şaşırtıcı bir nüfus yoğunluğuyla Mardinliler takip ediyor. İzmir, 180 bin civarındaki nüfusuyla Mardinlilerin en çok tercih ettiği batı illerinin başında geliyor. Listenin üçüncü sırasında ise Doğu Anadolu'nun kalesi Erzurum bulunuyor. İzmir'de yaşayan Erzurumlu sayısı 155 bini bulurken, İç Anadolu'dan gelen göç dalgasıyla birlikte yaklaşık 130 bin Konyalı da İzmir'de yaşamını sürdürüyor.

İZMİR TÜRKİYE'NİN MOZAİĞİ OLDU

TÜİK verilerine göre İzmir'in demografik yapısının nedenli kozmopolit bir hal aldığını kanıtlıyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden alınan göç ile çevre illerden gelen iş gücü hareketliliği, İzmir'in nüfus haritasını şekillendiren temel etkenler olarak öne çıkıyor. Sürekli göç alan İzmir, Türkiye'nin mozaiği olarak nitelendiriliyor.