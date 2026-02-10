İzmir'de temiz hava yerini büyük bir kirliliğe bıraktı. Şehrin atmosferini anlık olarak takip eden izleme sistemlerinden düşen son veriler, İzmirlileri tedirgin edecek seviyelere ulaştı. Özellikle solunum yolu rahatsızlığı olanlar, çocuklar ve yaşlılar için riskli günlerin kapıda olduğu görülüyor. Veriler, kirlilik düzeyinin hassas grupları etkileyecek boyuta ulaştığını ortaya koydu.

İZMİR'DE NEFES ALMAK HER GEÇEN GÜN ZORLAŞIYOR

Hava Kalitesi Endeksi (AQI) verilerine göre İzmir'in mevcut hava kalitesi puanı 54 olarak ölçüldü. Bu rakam, uluslararası ölçekte havanın 'Kötü' ve yüksek kirlilik düzeyine ulaştığını gösteriyor. Kirliliğin baş aktörü ise Azot Dioksit (NO2) oldu. Yapılan ölçümlerde NO2 seviyesinin 'Kötü' kategorisinde olduğu ve 40 µg/m³ değerine ulaştığı tespit edildi. Uzmanlar, yüksek düzeyde Azot Dioksit solunmasının solunum yolu sorunlarını tetiklediğine, öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetleri artırdığına işaret ediyor.

GÖRÜNMEZ TEHLİKE: İNCE PARÇACIKLAR CİĞERLERE KADAR İNİYOR

Raporda dikkat çeken bir diğer unsur ise partikül maddeler oldu. Çapı 2.5 mikrometreden küçük olan ve ciğerlerin en derin noktalarına kadar ulaşabilen PM2.5 maddesi 'Orta' seviyede ölçüldü. Aynı şekilde PM10 değeri de orta risk grubunda yer aldı. Bu maddelere maruz kalmanın astım hastalarında nöbetleri tetikleyebileceği ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların yaşam kalitesini düşürebileceği belirtiliyor. Tek sevindirici haber ise Kükürt Dioksit (SO2) oranının 'Mükemmel' seviyesinde kalması oldu.

ÖNÜMÜZDEKİ 3 GÜN DAHA DA KRİTİK

İzmirli vatandaşları asıl endişelendiren tablo ise haftalık tahminlerde ortaya çıktı. Hava kalitesinin önümüzdeki günlerde daha da kötüleşmesi bekleniyor. Tahmin raporlarına göre:

Çarşamba: Kirlilik artarak 75 AQI seviyesine çıkacak.

Perşembe: Hafta içindeki en kirli gün yaşanacak, endeks 78 AQI'yı görecek.

Cuma: Kısmi bir düzelme olsa da endeks 57 AQI ile yine 'Kötü' seviyesinde kalacak.