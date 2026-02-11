Aylardır su krizi yaşayan İzmir'de etkili olan sağanak yağışlar ve uygulanan su kesintileri barajların yeniden dolmasını sağladı. Şehirde yaşayanlar ise İZSU'nun açıkladığı güncel verileri araştırmaya devam ediyor.

İZMİR'DEKİ BARAJLARDA SON DURUM NE?

Açıklanana rapora göre , Tahtalı Barajı'nda aktif doluluk oranı yüzde 19,86 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde yüzde 14,70 olan bu seviyedeki artışa rağmen, barajdaki kullanılabilir su hacminin 57 milyon metreküp seviyesinde olduğu bildirildi. Kentteki diğer barajlardan Balçova Barajı'nda doluluk oranı yüzde 55,98, Ürkmez Barajı'nda yüzde 61,76 ve Güzelhisar Barajı'nda ise yüzde 64,20 olarak kayıtlara geçti.

GÖRDES VE ALAÇATI BARAJLARI SON DURUM

Tablodaki verilere göre, Gördes Barajı kentin en düşük doluluk oranına sahip barajı olmaya devam ediyor. Bir önceki yıl yüzde 6,13 seviyesinde olan aktif doluluk oranı, 11 Şubat 2026 itibarıyla yüzde 11,44 olarak güncellendi. Turistik bölgeler için kritik önem taşıyan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda ise aktif doluluk oranı yüzde 48,74 seviyesine ulaştı. Bu barajdaki toplam su hacmi 8 milyon 298 bin metreküp olarak hesaplanırken, kullanılabilir su hacminin ise 7 milyon 798 bin metreküp olduğu açıklandı.

GEÇEN YILA GÖRE SU HACMİNDEKİ DEĞİŞİM

İZSU verileri, İzmir barajlarının çoğunda bir önceki yıla oranla su miktarında artış yaşandığını ortaya koydu. Örneğin, geçen yıl yüzde 27,16 doluluğa sahip olan Ürkmez Barajı'nın bu yıl yüzde 60'ın üzerine çıkması dikkat çekerken, Güzelhisar Barajı yüzde 64,20 ile en yüksek doluluk oranına sahip tesis oldu. Uzmanlar, yağışların baraj göl seviyelerini yükselttiğini ancak rezervlerin tam kapasiteye ulaşması için yağışlı periyodun devam etmesi gerektiğini belirtiyor.