Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki modüler tuvaletlerde görev yapan 117 taşeron personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlandığı açıklandı. Taraflar arasında varılan mutabakata göre işçilerin net maaşları 39 bin TL seviyesine çıkarılırken, sosyal hakların eklenmesiyle birlikte toplam gelirlerin 47–48 bin TL bandına ulaşması öngörüldüğünü belirten DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir 9 No’lu Şube Başkanı Sedat Kenar, sözleşmenin yürürlüğe girebilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yüklenici firma arasındaki idari onay sürecinin tamamlanmasını beklediklerini duyurdu.

“Tüm maddelerde anlaşmaya vardık”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait modüler tuvaletlerde çalışan 90 işçi, güvenceli çalışma talebiyle başlattıkları direnişin ardından Genel-İş Sendikası’na üye olarak çalışmaya başlamıştı. Sürece ilişkin bilgiler veren DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir 9 No’lu Şube Başkanı Sedat Kenar, modüler tuvaletlerde çalışan taşeron işçilerin sendikal örgütlenmesinin önünün açıldığını belirterek, “Bu alanda çalışan emekçiler sendikamızda örgütlendi. İlk 60 günlük süreçte maddeler üzerinde uzlaşma sağlayamamıştık ve görüşmeler olumsuz ilerliyordu. Belediye Başkanımız Cemil Tugay’dan destek talep ettik. Kendilerinin de katkısıyla tüm maddelerde anlaşmaya vardık” dedi.

“Tamamlanmasını bekliyoruz”

Toplu iş sözleşmesinin imza sürecine ilişkin de bilgi veren Kenar, 6356 sayılı yasa gereği imza yetkisinin yüklenici firmada olduğunu hatırlatarak, “Bu nedenle imza sürecinin yüklenici firma tarafından tamamlanmasını bekliyoruz. Şu an için süreci aksatacak ciddi bir sorun bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

Taşeron işçilerin önceki dönemde asgari ücretle çalıştığını vurgulayan Kenar, yeni sözleşmeyle birlikte ücret politikasında önemli bir iyileştirme sağlandığını belirtti. Kenar, “CHP’nin belirlediği 39 bin liralık asgari ücret, Belediye Başkanımız Cemil Tugay’ın yaklaşımıyla yan haklar dahil 47 ila 48 bin lira bandına çıkarıldı. Taşeronda çalışan arkadaşlarımız için gerçeklikten uzak asgari ücret uygulaması yerine, CHP’li belediyelerin ücret politikası esas alındı” dedi.

“Cuma gününe kalmadan…”

İdari firma ile yüklenici firma arasındaki sürecin kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Kenar, “Bu sorun çözüme kavuşturulduktan sonra, cuma gününe kalmadan konuyu tamamen sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Belediye başkanımızın CHP’nin ücret politikasını açıkça ortaya koyduğu bir ortamda, bu sürecin çözümsüz kalması söz konusu değildir” diye konuştu.