Son Mühür/ Osman Günden - İzmir’in tüm ilçelerinden, her yaştan özel gereksinimli çocuğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar yalnızca izleyici olmadı; mutfakta ve sahnede doğrudan yer aldı. Program kapsamında Dostlar Fırını ile coğrafi işaretli boyoz şovu yapıldı, GİZTAT Gıda A.Ş. sponsorluğunda tatlı süsleme atölyeleri düzenlendi.

Podyum, sanat ve spor bir arada

Etkinlik mutfak çalışmalarıyla sınırlı kalmadı. Jimmy Key sponsorluğunda özel giysi defilesi gerçekleştirildi. Trisome 2024 Ritmik Cimnastik Dünya Şampiyonası üçüncüsü Selin Durgut ritmik cimnastik gösterisi sundu. 2025 Türkiye Halk Dansları şampiyonlarından zeybek gösterisi sahnelendi.

“Resim benim sesim, nefesim, özgürlüğüm” temasıyla Doğa Taşer’in resim sergisi açıldı. Programda ayrıca ritim, modern dans, doğaçlama tiyatro gösterileri ve koro dinletileri yer aldı.

“Her çocuk fırsat verilince başarır”

Proje Başkanı Nurten Baysal, etkinliğin amacının özel gereksinimli çocukların yalnızca belirli günlerde değil, hayatın her alanında görünür olması olduğunu vurguladı. Baysal, mutfakta ve sahnede çocukların neler başarabileceğinin bu projeyle ortaya konduğunu ifade etti. Tatlı Telaşlar buluşmasının çocukların özgüvenine katkı sunduğunu, ortaya çıkan saf mutluluk ve başarma azminin en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

5 bin kişilik sıcak çorba ikramı

Birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği etkinlikte vatandaşlara 5 bin kişilik sıcak çorba ikramı yapıldı. Organizasyon, sosyal hayata katılımı güçlendirmeyi ve toplumsal farkındalığı artırmayı hedefledi.