İzmir Aliaport Deniz Yolcu İskelesi’nden Midilli’ye yapılan ilk sefer, Aliağa Belediye Başkan Yardımcıları, ilçedeki oda temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası temsilcileri ve basın mensuplarından oluşan geniş bir heyetin katılımıyla gerçekleşti.

Seferde Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, DTO Aliağa Şubesi Başkanı Adem Şimşek ve yönetimi, Aliağa Şoförler Esnaf Odası Başkanı Seyhan Öz, Aliağa Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Fuat Turhan ile birlikte mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve belediye meclis üyeleri yer aldı.

Kültürel ve ticari iş birliği hedefleniyor

Jalem Tur’a ait yolcu gemisiyle yapılan sefer sırasında heyet, Midilli’de Kuzey Ege Bölge Valisi Konstantinos Moutzouris, Midilli Belediye Başkanı ve Midilli Ticaret Odası Başkanı ile bir araya geldi. Görüşmelerde, Aliağa–Midilli hattının dostluk, turizm ve ticari ilişkileri güçlendireceği vurgulandı.

DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, seferin kültürel etkileşimleri artırmak, ekonomik potansiyeli değerlendirmek ve iki yaka arasında turizm iş birliklerini geliştirmek amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Şimşek, Aliaport’un İzmir’in 7. deniz hudut kapısı olarak faaliyete geçtiğini ifade ederek, DTO Aliağa Şubesi olarak bölgenin deniz turizmine katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Midilli Heyeti Aliağa’yı ziyaret etmek istiyor

Aliaport Liman Hizmetleri A.Ş. Müdürü Faruk Altun, ilk seferin sorunsuz ve konforlu geçtiğini ifade ederek, Jalem Tur ve Turyol’a verdikleri destek için teşekkür etti.

Altun, Midilli’de heyetin sıcak bir ilgiyle karşılandığını ve adada tarımın öne çıkmasına rağmen turizm alanında yeni projelerin planlandığını kaydetti.

Ayrıca, Midilli heyetinin şubat ayında Aliağa’yı ziyaret etmek istediğini belirten Altun, bu ziyaretin bölge esnafı için önemli fırsatlar yaratacağını söyledi. Liman hizmetlerinde acentelerle yürütülen iş birliği sürecinin 1 Eylül itibarıyla başlatıldığını ve süreçlerin daha sistematik hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü de aktardı.

Midilli Hattı Aliağa’ya katkı sunacak

DTO Aliağa Şubesi Meclis Üyesi ve Jalem Tur Yönetim Kurulu Başkanı Ali Jale, Midilli hattının kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, 2018 yılında hattın hayata geçmesinin zor göründüğünü ancak Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve DTO Aliağa Şubesi Başkanı Adem Şimşek’in süreci sahiplenmesiyle bunun mümkün olduğunu belirtti.

Jale, ilk seferin önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade ederek, daha önce farklı ilçelerde denenen hatların sürdürülebilir olmadığını ancak Aliağa’da sürecin artan motivasyonla başarıya ulaştığını söyledi.

“Black Friday” kampanyasıyla başlatılan promosyonlu bilet satışlarının beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini kaydeden Jale, 2026 sezonunun hattın sürdürülebilirliği açısından önemli bir sınav olacağını ifade etti.