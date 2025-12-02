TRENDYOL Süper Lig'in iddialı ekiplerinden İzmir temsilcisi Göztepe, iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Gürsel Aksel Stadyumu'nun isim sponsorluğu için önemli bir anlaşmaya imza attı. Su yalıtım teknolojileri alanında önde gelen şirketlerden Isonem ile imzalanan sponsorluk sözleşmesi, kulüp tarihinde rekor olarak nitelendirildi. İmza törenine Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Göztepe CEO'su Kerem Ertan, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Isonem Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Kurt ve Isonem CEO'su Erim Kurt gibi önemli isimler katıldı.

Stadyumun adı "Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi" oldu

Göztepe CEO'su Kerem Ertan, törende yaptığı konuşmada, bu iş birliğini kulüp tarihlerinin en kritik anlaşmalarından biri olarak nitelendirdi. Ertan, "Kulübümüz açısından son derece mühim bir gün yaşıyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etme gayretinde olan Isonem firmasıyla gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma neticesinde stadyumumuzun adı, 'Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi' olarak anılacaktır," ifadelerini kullandı. Bu uzun soluklu iş birliğinin, kulübün gelecekteki hedeflerine ulaşmasında büyük rol oynayacağı belirtildi.

Isonem yönetimi: "Doğuştan Göztepeliyiz; Bu Destek Avrupa'ya uğur getirecek"

Isonem Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Kurt, imza töreninde yaptığı duygusal konuşmada, ailesiyle birlikte doğuştan Göztepeli olduklarını vurguladı. Kurt, Göztepe'yi bir spor kulübünden öte bir felsefe olarak gördüklerini belirtti. Stadyumdaki inanılmaz taraftar kitlesine hayranlığını dile getiren Kubilay Kurt, "Bu güzel stadımızda inanılmaz bir taraftar kitlesi var. Böyle bir taraftar kitlesini dünyada hiçbir yerde bulamazsınız. Taraftarımız ailecek stada gelir ve takıma destek olurlar. Biz de İzmir'e nasıl destek oluruz diye düşünerek hep birlikte karar aldık ve böyle bir destekle yola çıktık," dedi. Kurt, bu desteğin Göztepe'ye uğur getireceğine ve kulübün bu sezon Avrupa'da da başarıyla top koşturacağına inandığını sözlerine ekledi.

İş birliği Türkiye ve Dünya pazarına açılan kapı

Isonem CEO'su Erim Kurt ise, İzmir'in Türkiye'nin en büyük ve en güzel şehirlerinden biri olduğunu belirterek, bu şehrin Göztepe gibi güçlü bir temsilciyi hak ettiğini ifade etti. Firmalarının Türkiye genelinde 6 bini aşkın bayi ağı ve dünya çapındaki faaliyetleriyle sektörde güçlü bir konumda olduğunu hatırlatan Erim Kurt, "Göztepe tüm branşlarıyla bu temsili devam ettiriyor. Göztepe ve Isonem olarak bu iş birliği içine girdik. Çok güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Isonem Göztepe'ye şans getirecek," cümleleriyle anlaşmanın her iki kuruma da değer katacağını dile getirdi. Bu sponsorluk anlaşması, Göztepe'nin mali yapısını güçlendirirken, Isonem'in marka bilinirliğini ulusal ve uluslararası spor arenasına taşıma potansiyeli taşıyor.