İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde sanal medya üzerinden “tetikçi” ilanı verildiğinin belirlenmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Edinilen bilgiye göre, ilanı gören vatandaşların ihbarı sonrası Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında, söz konusu ilanı paylaştığı tespit edilen kişinin R.S.T. olduğu belirlendi. Şüphelinin 17 yaşında olduğu öğrenildi.

Dijital inceleme sonrası yakalandı

Polis ekipleri, sanal medya paylaşımları ve dijital veriler üzerinden yürütülen inceleme sonucunda şüphelinin adresini tespit etti. Düzenlenen çalışma kapsamında R.S.T. gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. R.S.T.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.