İzmir siyasetinde gerilim tırmanmaya devam ediyor. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sözleriyle başlayan gerilim, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün İnan'a verdiği yanıtla başka bir boyut kazanmıştı. Bir jet yanıt da AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'e geldi. Saygılı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Güç'ü sert sözlerle hedef aldı.

"Lüks tatil beldelerinde yandaş sanatçılarla gerdan kıranlar..."

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan ve Çağatay Güç'ü hedef alan Saygılı, "İzmir’in CHP’li il başkanı boyunu ve haddini aşan açıklamalarda bulunmuş. Kendisine cevabımızdır. İzmir’i susuz bırakanlar... İzmir’i yolsuz bırakanlar… Belediye işçilerine maaş vermezken lüks tatil beldelerinde yandaş sanatçılarla gerdan kıranlar… İzmirlinin parasını İZBB kooperatif skandalında cebine indirenler…

İzmir’in kaynaklarını siyasal elitine ve onların emir eri kadrolarına harcayanlar; laf salatası yapıp polemik üretmeye devam ediyor.

Sizin genel başkanınız “çarpıcı olsun diye halka bedava traktör vadettik” açıklaması yapıp yalanını ikrar etmiş bir yedek siyasetçidir. Halka yalan söylediğini itiraf etmiş bir genel başkanın, onun liyakatsiz politik kadrosunun bize ya da herhangi bir vatandaşa; ahlak ve terbiye dersi vermeye hakkı yoktur, bu hiçbirinizin haddi de değildir." ifadelerini kullandı.

"İnan'ı neden hedefe koyduğunuzu iyi biliyoruz!"

Eyyüp Kadir İnan'ın hedefe koyulma sebebini iyi bildiklerini söyleyen Saygılı, "Balıklar ürküyor, füze denemesi yapmayın diyen basiretsiz bir siyaset aklına rağmen güçlenen; bölgesel-küresel çatışmaların içinde ekonomisi geçtiğimiz yıl %3,5 büyüyen Türkiye, sizin ucuz manipülasyonlarınızla vakit kaybetmeyecek. Partili hırsızlarınızı, baklava kutularıyla rüşvet alanlarınızı, iş insanlarına çöken yolsuz belediye başkanlarınızı ipliğini pazara çıkaran Sayın Bakanımızı neden hedefe koyduğunuzu çok iyi biliyoruz.

Bakanımızı savunan Genel Sekreterimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan'ı neden hedefe koyduğunuzu aynı şekilde iyi biliyoruz. Başaramayacaksınız. İzmir’de son çırpınışlarınız… Türkiye siyasetinde de son soluklarınız bunlar. Polemikle, iftirayla, yalan siyasetiyle girdiğiniz çamur deryasında oyalanmaya devam edin. Herkes kendine yakışan yerde var olur. Biz milletimizin emrinde ülkemizi bölgesinde ve küresel çapta güçlendirmeye, yolsuzluğun-hırsızların üstüne gitmeye ve ekonomimizi büyütmeye devam edeceğiz." dedi.