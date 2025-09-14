İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 32 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Operasyonun, bir insansız hava aracı (İHA) tarafından yapılan keşif uçuşu sayesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Ekmeksiz Koyu'nda İHA görüntüleri belirleyici oldu

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bir Sahil Güvenlik İHA'sı, Seferihisar'ın Ekmeksiz Koyu yakınlarındaki sahil şeridinde bir grup düzensiz göçmeni tespit etti. İHA'dan alınan anlık görüntüler, bölgedeki yasa dışı hareketliliği gözler önüne serdi. Görüntülerin değerlendirilmesinin ardından, karaya yakın bölgede bir operasyon başlatılması kararı alındı.

Göçmenler ve bir şüpheli yakalandı

İHA'nın verdiği koordinatlara yönlendirilen Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi, kısa sürede belirtilen noktaya ulaştı. Ekipler, aralarında 11'i çocuk olmak üzere toplam 32 düzensiz göçmeni ve insan kaçakçılığı organize ettiği düşünülen bir şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan göçmenlerin hangi uyruklardan olduklarına dair detaylı bir bilgi paylaşılmadı, ancak denize açılmaya hazırlandıkları veya kısa süre önce karaya çıktıkları tahmin ediliyor.

Yasal işlemler başlatıldı

Yakalanan düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinden geçirildikten ve kimlik tespit işlemleri tamamlandıktan sonra İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı şüphelisi hakkında ise yasal süreç başlatıldı. Olay, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın teknolojik imkanlarını etkin bir şekilde kullanarak düzensiz göçle mücadeledeki başarısını bir kez daha gösterdi. Yetkililer, bölgedeki düzensiz göç faaliyetlerinin engellenmesi için operasyonların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.