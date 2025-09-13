Tokat Bulvarı üzerindeki Üçyıldız Caddesi'nde meydana gelen trafik kazası, spor camiasını endişelendirdi. Edinilen bilgilere göre, Sivasspor altyapı takımı futbolcularını taşıyan C.T. yönetimindeki 09 EB 139 plakalı Honda marka otomobil, Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndan tesislere dönüş yolundayken, karşı yönden gelen 59 AHZ 187 plakalı bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ciddi hasar oluşurken, olay yerinde büyük bir panik yaşandı. Kazanın hemen ardından çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

Teknik heyet ve oyuncular olay yerine geldi

Kazanın haberini alan Sivasspor teknik heyeti ve futbolcular, vakit kaybetmeden olay yerine intikal etti. Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ve takım kaptanı Uğur Çiftçi de olay yerinde incelemelerde bulunarak durumu yakından takip etti. Ambulanslar olay yerine hızla sevk edildi. Kazada yaralanan, üçü sporcu olmak üzere toplam 5 kişi, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sevindirici haber ise, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumlarının stabil olduğu yönünde. Bu gelişme, kulüp yetkililerine ve taraftarlara derin bir nefes aldırdı.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla titiz bir çalışma yürütülüyor. Araçlarda ve olay yerinde delil toplama işlemleri devam ederken, kaza anına tanık olanların ifadelerine başvurulacağı bildirildi. Bu üzücü olay, sporcu gençlerin güvenliği konusunda bir kez daha dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı. Kulüp yetkilileri ve spor camiası, yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmasını temenni ederken, kazayla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı açıklandı. Olayın tüm yönlerinin aydınlatılması bekleniyor.