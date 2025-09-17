15 Eylül günü saat 02.40’ta Seferihisar ilçesi açıklarında devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9), denizde seyreden bir lastik botu tespit etti.

Harekete geçen Sahil Güvenlik Botu (KB-22), lastik botu durdurarak içerisinde bulunan 1’i çocuk toplam 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Dikili’de 37 göçmen yakalandı

Aynı gün sabah saatlerinde ikinci bir operasyon gerçekleştirildi. Saat 07.20 sıralarında Dikili açıklarında denizde lastik botla düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-6), hareket halindeki botu durdurarak içerisindeki 21’i çocuk olmak üzere 37 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi

Her iki operasyonun ardından yakalanan toplam 58 düzensiz göçmen, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.