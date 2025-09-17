Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde bir hemşireye yönelik "hakaret" iddiası, yargı sürecinin ardından mahkûmiyetle sonuçlandı. Hastanenin Başhekim Yardımcısı Dr. D. A., bir hemşireye hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı. Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, hastane önünde yaptığı basın açıklamasında bu kararı kamuoyuyla paylaştı ve olayın detaylarını anlattı.

"Geri zekalı" ifadesi yargı kararıyla sabitlendi

Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol'un açıklamalarına göre, olay 4 Ocak 2024 tarihinde meydana geldi. Kimliği olmayan bir hastanın kayıt işlemi sırasında yaşanan sorun nedeniyle Başhekim Yardımcısı Dr. D. A., Endoskopi Ünitesi çalışanlarını odasına çağırdı. Toplantı sırasında, hemşire Ş. E. hakkında "O Şeyda geri zekalısı konuyu bilmiyor mu?" şeklinde hakaret içeren ifadeler kullandığı iddia edildi. Hemşire Ş. E.'nin konuyu yargıya taşıması üzerine İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesi, Dr. D. A.'ı hakaret suçundan mahkûm etti. Mahkeme, Başhekim Yardımcısına Türk Ceza Kanunu'nun 125/3-a maddesi uyarınca 365 gün adli para cezası verirken, hükmün açıklanmasını ise geri bıraktı.

Mağdur hemşire mobbinge uğradı iddiası

Sendika Başkanı Doğruyol, mahkeme kararının ardından yaşananların çok daha düşündürücü olduğunu söyledi. Suçlu bulunan Başhekim Yardımcısı görevinde kalırken, mağdur hemşire Ş. E.'nin görev yerinin değiştirilerek farklı birimlere gönderildiğini belirten Doğruyol, bu durumu "Suçu işleyen değil, mağdur olan kişi cezalandırılıyor izlenimi oluşturuldu" sözleriyle eleştirdi. Bu uygulamanın, sağlık çalışanları arasındaki çalışma barışını ciddi şekilde zedelediğini vurgulayan Doğruyol, mobbingin mahkeme kararından sonra başladığını belirtti. Doğruyol, bu durumdan mevcut Başhekim Ali Fuat Yalvaç ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Emine Atalay'ı da sorumlu tuttu.

"Haksızlığa karşı susmayacağız"

Basın açıklamasına katılan ve yaşadıklarını anlatan hemşire Ş. E. ise, "Mahkemeyi kazandıktan sonra mobbing yeni yönetimle başladı" diyerek bu iddiaları doğruladı. Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, yetkililere seslenerek Dr. D. A.'ın başhekim yardımcılığı görevinden alınması çağrısında bulundu. "Bir kamu yöneticisinin çalışanlara hakaret etmesi kabul edilemez" diyen Doğruyol, "İl Sağlık Müdürümüz ve Sağlık Bakanımız bu duruma sessiz kalmamalıdır" ifadelerini kullandı. Bu davanın, mobbinge uğrayan binlerce sağlık çalışanı için bir emsal teşkil etmesi gerektiğini söyleyen Doğruyol, sendika olarak sağlık çalışanlarının haklarını korumaya ve haksızlıklar karşısında durmaya devam edeceklerini vurguladı.