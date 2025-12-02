Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'in ilçesi Foça'da etkili olan son yağışlar, özellikle yerleşim bölgelerindeki kronik altyapı ve yol sorununu bir kez daha gözler önüne serdi. Yenibağarası Mahallesi'ne bağlı Foçaköy mevkiinde asfaltlama yapılmayan yolların balçık tarlasına dönüşmesi üzerine bölgede incelemelerde bulunan AK Parti Foça İlçe Başkanı Ramazan Genç, Foça Belediyesi'ne hizmet eksikliği nedeniyle sert eleştiriler yöneltti. Genç, vatandaşların evlerine ulaşmakta büyük zorluk çektiğini belirterek acil çözüm çağrısı yaptı.

Başkan Genç: "Foçaköy sakinleri çamura mahkum edildi, hizmet üretin"

Bölge sakinlerinden gelen yoğun mağduriyet şikayetleri üzerine Foçaköy mevkiine giderek bizzat yerinde tespitlerde bulunan AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Genç, tanık olduğu manzaranın bir turizm kenti olan Foça'ya yakışmadığını ifade etti. Çamur deryasına dönen yollar nedeniyle halkın büyük sıkıntı yaşadığını vurgulayan Genç, yerel yönetimi görevini yapmaya davet etti.

Başkan Genç, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Burası, Yeni Foça girişinde, yerleşimin oldukça yoğun olduğu Foçaköy bölgesi. Ancak yolların durumu gerçekten içler acısıdır. Vatandaşlarımız sürekli 'Evimize araba ile giremiyoruz, araçlarımız çamura saplanıyor' şeklinde şikayetlerle bize ulaşıyor. Görünen o ki bu bölgede ne asfaltlama ne de düzgün bir altyapı hizmeti var. İnsanlar kışın ortasında bu çamura mahkum edilmiş durumda. Belediyecilik, mazeret üretmek değil, halka kesintisiz hizmet götürmek demektir. Foça Belediyesi'nin buradaki yaşam alanlarını görmezden gelmesi kabul edilemez bir ihmaldir" ifadelerini kullandı.

Lüks konutların bağlantı yolları ilerlemeyi engelliyor

Özellikle mevsim şartlarının ağırlaşması ve yoğun yağışların başlamasıyla birlikte, Foçaköy'deki stabilize yollar tam anlamıyla bir bataklığı andırmaya başladı. Bölgedeki lüks konutların ve modern yaşam alanlarının bağlantı yollarında dahi asfalt çalışması yapılmaması, semt sakinlerinin günlük yaşamını felç etti. Objektiflere yansıyan görüntülerde, yollarda oluşan dev su birikintileri ve tamamen çamurla kaplanan zemin nedeniyle araçların seyretmekte büyük zorluk çektiği görüldü. Bazı araç sahipleri, araçlarının altının yola vurarak maddi hasar aldığını belirtirken, yayalar için de sokaklarda güvenli yürümenin imkansız hale geldiği gözlemlendi.

"Vergimizi veriyoruz, temel hizmet istiyoruz"

Mağduriyet yaşayan Foçaköy sakinleri, belediye yetkililerine defalarca sözlü ve yazılı başvuru yapmalarına rağmen bugüne kadar kalıcı bir çözüm üretilmemesinden şikayetçi. AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Genç ile görüşen bölge halkı, "Burası artık köy statüsünde değil, aktif bir yerleşim yeridir. Bizler düzenli olarak vergilerimizi ödüyoruz, karşılığında en temel belediyecilik hizmeti olan uygun yolu talep ediyoruz. Kış aylarında bu çamur ve balçık çilesini çekmek istemiyoruz" diyerek yetkililerin bir an önce kalıcı asfaltlama çalışmalarına başlamasını beklediklerini dile getirdi.