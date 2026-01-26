Son Mühür/ Beste Temel - Seferihisar Belediyesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki Halkla İlişkiler Birimi aracılığıyla vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikâyetleri tek merkezde topluyor. Telefon, Çözüm Masası hattı, resmi internet sitesi, e-posta, sosyal medya, CİMER ve yüz yüze başvuru kanalları üzerinden iletilen tüm bildirimler kayıt altına alınıp ilgili müdürlüklere aktarılıyor.

2025 yılı boyunca binlerce başvuru sonuçlandırıldı

2025 yılı süresince belediyeye binlerce başvuru ulaştı. İletilen taleplerin büyük bölümü olumlu sonuç aldı. Başvuruların her aşaması sistem üzerinden takip edildi, vatandaşlara telefon, SMS ve dijital kanallar aracılığıyla geri bildirim sağlandı.

Çözüm masası ile belediye birimleri arasında doğrudan hat

Alanında deneyimli personelin görev aldığı Çözüm Masası, ilçe sakinleri ile belediye birimleri arasında doğrudan bir iletişim hattı kurdu. Altyapı, temizlik, çevre düzenlemesi, park ve bahçeler, zabıta, sosyal destek ve veterinerlik hizmetlerine ilişkin başvurular aciliyet durumuna göre sınıflandırıldı ve çözüme kavuşturuldu. Her başvuru sistem üzerinden izlenebilir şekilde kayıt altında tutuldu.

Web, sosyal medya ve yüz yüze başvurular tek sistemde

Belediyenin resmi web sitesi, sosyal medya hesapları ve CİMER üzerinden iletilen başvurular da aynı süreç kapsamında değerlendirildi. Ana Hizmet Binası’nda yer alan Halkla İlişkiler ve Çözüm Masası birimi üzerinden yüz yüze başvuru imkânı sağlandı. Entegre sistem sayesinde tüm süreç şeffaf biçimde yürütüldü.

EKAP uyumlu esnaf masası ile yerel ticarete destek

Seferihisar Belediyesi, yerel esnafın ihtiyaçlarına yönelik ayrı bir çalışma hattı da oluşturdu. EKAP sistemiyle uyumlu şekilde faaliyet gösteren Esnaf Masası aracılığıyla, belediye alımlarına ilişkin bilgilendirme ve yönlendirme yapıldı. Bu uygulama ile kamu alımlarında şeffaflık sağlandı, yerel ekonominin güçlendirilmesi hedeflendi.

Ulaşılabilir ve hesap verebilir belediyecilik modeli

Belediye, katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda yalnızca talep almayı değil, çözüm sürecinin izlenmesini ve sonuç bilgisinin vatandaşa iletilmesini de hizmet modelinin temel unsurları arasında konumlandırdı.

Başkan Yetişkin: “Çözüm masası, vatandaşla kurulan güçlü bir köprüdür”

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, uygulamaya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: “Seferihisar’da belediyecilik, masa başında değil; sahadan gelen talepler ve geri bildirimler doğrultusunda yürütülür. Çözüm Masası, belediyemizin vatandaşla kurduğu en güçlü iletişim köprülerinden biridir. Belediyeye ulaşan her talep kayıt altına alınır, ilgili birimlere aktarılır ve sonuçlandırılır.”

“Şeffaflık ve güven temel ilkemizdir”

Başkan Yetişkin açıklamasını şöyle sürdürdü: “Başvuruların her aşamasında vatandaş bilgilendirilir. Aynı anlayış Esnaf Masası ve EKAP uyumlu çalışmalarda da esas alınır. Şeffaf, hesap verebilir ve çözüm üreten bir belediye olmak temel hedefimizdir.”

“Kapılarımız da çözüm masamız da halka açıktır”

2026 yılında da iletişim ve hizmet altyapısının güçlendirileceğini belirten Başkan Yetişkin, “Seferihisar Belediyesi’nin kapıları da Çözüm Masası da vatandaşımıza her zaman açıktır. Katılımcı ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışını daha ileri bir noktaya taşıyacağız” ifadelerini kullandı.