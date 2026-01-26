AK Parti İzmir'in ilçe başkanlıklarında değişimin startı verildi. AK Parti Buca, AK Parti Karabağlar, AK Parti Güzelbahçe ve AK Parti Bayındır ilçe başkanlıklarındaki yönetim kurullarında değişime gidileceği geçtiğimiz günlerde İzmir kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Bu değişime yönelik ilk adım ise atılmış oldu. Güzelbahçe ve Bayındır ilçe yönetiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin hazırlanmış olan yetki belgeleri, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı tarafından Güzelbahçe ve Bayındır ilçe başkanlarına takdim edildi.

Başkan Saygılı'dan peş peşe açıklamalar!

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunan AK Parti İzmir İl başkanı Bilal Saygılı, "Güzelbahçe İlçe Başkanımız Sn. Halil Durankuş’a ilçe yönetiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin

Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımız tarafından hazırlanan yetki belgesini takdim ettik. Yeni oluşturulacak Güzelbahçe İlçe Başkanlığı yönetiminin; Güzelbahçe’mize, teşkilatımıza ve davamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bayındır teşkilatına yönelik de paylaşımda bulunan Saygılı, "Bayındır İlçe Başkanımız Sn. Mehmet Gelir’e, ilçe yönetiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımız tarafından hazırlanan yetki belgesini takdim ettik. Yeni oluşturulacak Bayındır İlçe Başkanlığı yönetiminin; Bayındır’ımıza, teşkilatımıza ve davamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.