Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni hizmet binasının açılışı oda üyelerinin ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti.

Ender Yorgancılar: Gece Gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz

İAOSB’de gerçekleşen açılış töreninde kurdeleyi kesmeden önce konuşan ve eşine teşekkürlerinin sunan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Gece gündüz demeden, bayram seyran demeden bugünlere kadar geldik gelmeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Gelmeye devam edeceğiz derken önümüzdeki seçimleri kast etmiyorum. Bana en büyük desteği veren sevgili eşim Çiğdem’e teşekkür ederim, bana yorgunluğumu hiç hissettirmedi.” diye konuştu.

"Esas açılışı Mart ayında yapacağız"

Son olarak, hizmet binasının ve meclis salonun asıl açılışının Ramazana ayı sonrasına bıraktıklarını vurgulayan ve Mart ayındaki açılışa bakanların da katılacağını aktaran Başkan Yorgancılar, şu ifadeleri kullandı: “Umarım bu binada kentimize hayırlı kararları aldığımız çalışmaları huzur içinde gerçekleştiririz. Esas açılışımızı bakanlar ve diğer oda başkanların katılımı ile ramazan ayı sonrasında, Mart'ta yapacağız.”