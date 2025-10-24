Son Mühür/ Osman Günden - Çiğli Belediyesi, Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamalarını bir hafta boyunca sürecek etkinliklerle gerçekleştirecek. Kültür, sanat, spor ve yürüyüşlerle dolu program, Cumhuriyet’in coşkusunu tüm kente yayacak. Başkan Onur Emrah Yıldız, “Cumhuriyet, geleceğe umutla bakan yüzümüzdür” dedi.

Bir haftalık Cumhuriyet programı

Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları, Çiğli Belediyesi’nin hazırladığı dolu dolu programla bir hafta boyunca sürecek. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler, her yaştan vatandaşa hitap edecek.

Kutlamalar, 27 Ekim Pazartesi günü saat 14.00’te düzenlenecek Roman Yarışması Ödül Töreni ile başlayacak. Fakir Baykurt’un anısına düzenlenen tören, Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 19.00’da Gençlik Tiyatrosu öğrencileri, “O’nun Sayesinde” adlı oratoryo gösterisiyle izleyenlere duygu dolu anlar yaşatacak.

Cumhuriyet yürüyüşüyle coşku doruğa çıkacak

Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamalarının en coşkulu etkinliklerinden biri 28 Ekim Salı akşamı gerçekleştirilecek. Saat 18.30’da Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı’ndan başlayacak olan Cumhuriyet Yürüyüşü, bando, meşaleler ve Türk bayrakları eşliğinde yapılacak. Kortej, Çiğli Belediyesi eski hizmet binası önünde yer alan Atatürk Büstü’nde son bulacak.

Spor ve doğa ile Cumhuriyet ruhu

Kutlamalar 30 Ekim Perşembe günü saat 16.00’da Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecek Cumhuriyet Kupası Futsal Turnuvası ile devam edecek. Cumhuriyet’in dinamizmiyle birleşen sporun rekabetçi ruhu, sahada unutulmaz bir atmosfer oluşturacak. Kutlama haftası, 31 Ekim Cuma günü saat 10.00’da düzenlenecek Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü ile son bulacak.

Başkan Yıldız: “Cumhuriyet, geleceğe umutla bakan yüzümüzdür”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Cumhuriyet’in 102. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet, bu toprakların en büyük eseri, en kutsal emaneti ve en güçlü umududur. Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bu büyük zafer, halkın kendi iradesiyle yeniden doğuşunun simgesidir. 102 yıldır olduğu gibi bugün de Cumhuriyet’in ışığıyla yolumuzu buluyor, geleceğe umutla bakıyoruz” dedi.

Başkan Yıldız, tüm Çiğlilileri kutlamalara davet ederek, “Cumhuriyet’in değerlerini sadece kutlamalarda değil, yaşamın her anında yaşatmak için çalışıyoruz. Gençlerin fikirleriyle, kadınların emeğiyle, çocuklarımızın neşesiyle bu aydınlık mirası geleceğe taşıyacağız. Tüm hemşehrilerimi ellerinde Türk bayrakları, kalplerinde Cumhuriyet sevdasıyla kutlamalarımıza bekliyorum” ifadelerini kullandı.