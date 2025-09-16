İzmir’de rehabilite edilen binek hayvanları çiftçilere umut olacak

Son Mühür/ Begüm Mol- Sağlığına kavuşan hayvanlar, ihtiyaç sahibi çiftçilere hiçbir ücret talep edilmeden sahiplendiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Murat Aras, şu bilgileri verdi:





“Bakımlarını tamamladığımız hayvanları sahiplendirmek istiyoruz. Çiftçilerimiz kimlik fotokopileri ve çiftçi kayıt belgesiyle doğrudan merkeze başvurabilir. İşletme sahibi olduklarını kanıtlayan yurttaşlarımız, buradaki herhangi bir binek hayvanını ücretsiz sahiplenebilir.”

6 At ve 6 Eşek sahiplenilmeyi bekliyor

Merkezde şu an 6 at ve 6 eşeğin bulunduğunu belirten Aras, tüm hayvanların genel sağlık durumlarının son derece iyi olduğunu vurguladı. Aras, “Veteriner hekimler, sağlık teknikerleri ve bakıcılarımızla birlikte sahipsiz hayvanların bakımını büyük bir özenle sürdürüyoruz. Tüm sağlık kontrolleri yapıldı, herhangi bir sorunları yok” dedi.

“Onlara konforlu bir yaşam sunuyoruz”

Hayvanların yalnızca tedavi edilmediğini, aynı zamanda sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için gerekli ortamın sağlandığını aktaran Aras, şunları söyledi:

“Bize emanet edilen sahipsiz binek hayvanlarına yalnızca iyileşmeleri için değil, rahat bir yaşam sürebilmeleri için de özen gösteriyoruz. Onlara güvenli ve sağlıklı bir ortam sağlamak en büyük önceliğimiz.”