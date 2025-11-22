Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay öncülüğünde düzenlenen ve İzmirli ilçe belediye başkanlarının eşlerini bir araya getiren buluşma etkinliği bu kez Bayraklı’da gerçekleştirildi. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal’ın eşi Gökçe Önal’ın ev sahipliğindeki programın ilk adresi Hasan Tahsin Kültür Merkezi oldu. Burada Bayraklı Belediyesi’nin kadın ve ailelere yönelik hizmetlerini içeren bir sunum yapıldı.

Kurs merkezlerine ziyaret

Toplantı sonrası Öznur Tugay ve başkan eşleri, kültür merkezinde yer alan dikiş, resim, ahşap boyama, müzik ve el sanatları gibi hobi ve meslek kurslarını gezerek kursiyerlerle sohbet etti.

Bahar evi kapılarını açtı

Programın devamında heyet, Bayraklı Belediyesi tarafından yaş almış vatandaşlar için kurulan dayanışma ve buluşma merkezi Bahar Evi’nin açılışına katıldı. Açılış, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ve Öznur Tugay’ın katılımıyla yapıldı. Başkan eşleri, merkezde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

“Burası geçmişle bugünü buluşturan bir yaşam alanı”

Bahar Evi’nin açılışında konuşan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Bayraklı komşuluğun, dayanışmanın kentidir. Bahar Evi bu kültürün buluşma noktasıdır. Dostlukların tazeleneceği, anıların paylaşılacağı bir yer olacak. Kimse yalnız kalmayacak; biz Bayraklı’da büyük bir aileyiz. Bu merkez, geçmişle bugünü buluşturan bir yaşam alanı” dedi. Önal ayrıca spor, sanat, kültür, sağlık ve farkındalık çalışmalarının merkezde düzenli olarak yapılacağını belirtti.

Geniş katılımlı buluşma

Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay’ın yanı sıra İzmir’in birçok ilçe belediye başkanının eşi katıldı. Bayındır, Bergama, Beydağ, Bornova, Çiğli, Gaziemir, Kemalpaşa, Konak, Menderes ve Urla belediye başkanlarının eşleri de etkinlikte yer aldı.