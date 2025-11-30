Son Mühür/ Osman Günden- Buca Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği ağaç budama ve bakım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu geniş kapsamlı çalışma ile hem ağaçların sağlıklı gelişimi destekleniyor hem de vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek potansiyel riskler ortadan kaldırılıyor. Ekipler, Buca'yı daha yeşil, düzenli ve güvenli bir kent haline getirme hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Güvenlik odaklı budama ile riskler bertaraf ediliyor

Daha güvenli ve temiz bir ilçe vizyonuyla hareket eden Buca Belediyesi, ana arterler, parklar ve çeşitli yeşil alanlarda ağaç budama çalışmalarına hız verdi. Uygulamanın temel amacı, özellikle kış aylarında şiddetlenen rüzgâr ve fırtına gibi olumsuz hava koşullarında devrilme tehlikesi taşıyan, elektrik iletim hatlarına uzanan veya sürücülerin görüş açısını kapatan dalların budanmasıdır. Bu stratejik budama ile olası kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ağaç sağlığı ve kent estetiğine katkı

Yapılan bakım işlemlerinde, sadece güvenlik riski taşıyan dallar değil, aynı zamanda kuru, hastalıklı veya zarar görmüş tüm dallar da titizlikle temizleniyor. Bu arındırma işlemi, ağaçların ömrünü uzatmayı ve daha sağlıklı bir şekilde büyümesini desteklemeyi amaçlıyor. Öte yandan, Buca’nın kentsel estetiğine katkı sağlamak amacıyla budama esnasında ağaçların türlerine en uygun form ve şekil veriliyor. Böylece hem işlevsel hem de görsel açıdan daha düzenli bir çevre oluşturuluyor.