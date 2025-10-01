İzmir genelinde yaşanan kuraklık tehlikesi ve su kaynaklarında gözlenen kritik azalma nedeniyle uygulamaya konulan planlı ve dönüşümlü su kesintileri, İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından alınan yeni bir kararla uzatıldı. Başlangıçta belirli bir tarihte sona ermesi beklenen kısıtlamalar, su tasarrufunun sürdürülmesi amacıyla 15 Ekim tarihine kadar devam edecek. Bu durum, şehrin büyük bir bölümünde yaşayan vatandaşların günlük su kullanım alışkanlıklarını düzenli olarak değiştirmesini gerektirecek.

13 ilçede iki günde bir uygulama

Uzatılan kesinti planı, toplam 13 ilçeyi kapsıyor. Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere, Güzelbahçe, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde ikamet eden vatandaşlar, iki günde bir uygulanan bu dönüşümlü kısıtlamalara tabi olacak. İZSU'nun yeni programına göre, kesintiler gece saatlerinde gerçekleştirilerek günlük yaşam ve iş aksamalarını minimuma indirmeyi hedefliyor. Tüm kesintiler, belirtilen günlerde saat 23.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

İZSU'dan detaylı bölgesel takvim açıklaması

İZSU'nun açıkladığı yeni planlama takvimi, kenti iki ana hizmet bölgesine ayırarak netlik kazandırdı.

Birinci Bölge'de yer alan Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes ilçelerinin belirlenen mahallelerinde su kesintileri, ayın tek günleri olan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ve 15 Ekim tarihlerinde uygulanacak.

İkinci Bölge'yi oluşturan Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçelerindeki mahalleler ise ayın çift günleri olan 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14 Ekim tarihlerinde kısıtlamadan etkilenecek.

Her iki listede de adı geçen Bornova ve Gaziemir gibi bazı ilçelerde, kısıtlamaların farklı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanmasına devam edileceği anlaşılmaktadır.

İZSU yetkilileri, vatandaşların bu dönemde su tasarrufu konusunda azami hassasiyet göstermelerinin hayati önem taşıdığını bir kez daha kamuoyuna duyurdu.