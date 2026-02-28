Son Mühür/ Osman Günden - Karabağlar Belediyesi tarafından Muzaffer İzgü Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Belediye Başkanı Helil Kınay başta olmak üzere; Boğaziçi Üniversitesi’nden iklim bilimci Levent Kurnaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, İlçe Tarım Müdürlüğü temsilcileri, TMMOB’a bağlı meslek odaları, İZSU, ESHOT, akademisyenler, kamu kurumları ve mahalle muhtarları katıldı.

Çalıştayda Karabağlar’ın mevcut durumu, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum politikaları, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, ulaşım, atık yönetimi ve tarım başlıklarında değerlendirmeler yapıldı.

“İklim adaleti tam da burada başlıyor”

Açılış konuşmasını yapan Başkan Kınay, SECAP sürecinin teknik bir planlama çalışmasının ötesinde olduğunu vurguladı. “Bu mesele sadece karbon hesabı yapmak değil, bu kentte yaşayan insanların hayatını koruma meselesidir.”

İklim krizinin ertelenemez bir gerçek olduğunu ifade eden Kınay, yaklaşık 500 bin nüfuslu Karabağlar’ın sosyal ve ekonomik kırılganlıklarına dikkat çekti. “Su krizini, sıcak hava dalgalarını konuşurken enerji faturasını ödeyemeyen yurttaşımızı unutamayız. İklim adaleti tam da burada başlıyor.” Yerel yönetimlerin sınırlı yetki ve bütçelerine rağmen sorumluluk almak zorunda olduğunu belirten Kınay, hazırlanan planların sahaya yansıtılacağını söyledi.

“Sürdürülebilir enerji hayat meselesidir”

Toplantıda söz alan Prof. Dr. Levent Kurnaz, sürdürülebilir enerjinin doğrudan yaşam kalitesiyle bağlantılı olduğunu ifade etti. “Sürdürülebilir enerji yalnızca teknik bir başlık değildir. Artan sıcaklıklar karşısında enerji altyapısının dayanıklı olması eğitimden sağlığa kadar birçok alanı doğrudan etkiler.” Kurnaz, yerel coğrafya ve ekonomik koşulların dikkate alındığı uzun vadeli planlamanın önemine işaret etti.

Kapsamlı envanter, geniş hesaplama

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nden Çevre Mühendisi Selin Dönmez, SECAP sürecinin bilimsel veri temelli yürütüldüğünü belirtti.

Dönmez, sera gazı envanterinin güncellendiğini, doğrudan enerji tüketimlerinin yanı sıra ulaşım, atık yönetimi ve belediye faaliyetlerinden kaynaklanan dolaylı emisyonların da hesaplandığını ifade etti. Özellikle Kapsam 3 emisyonlarının geniş çerçevede değerlendirildiğini kaydetti.

Etkileşimli yöntemler uygulandı

Çalıştayda “Neden Buradayız?” başlığı altında görüşler alındı, “İlçemizi Tanıyalım” harita çalışması yapıldı. “Biz Ne Yapabiliriz?” bölümünde GZFT analizi gerçekleştirildi. Altı ayrı masada atık, binalar ve enerji, su, ulaşım, sağlık, tarım, hayvancılık ve orman başlıkları ele alındı.

“Birlikte öğrenecek, birlikte uygulayacağız”

Kapanışta konuşan Meclis Üyesi Rahile Yeni, sürecin ekip ruhuyla yürütüldüğünü belirtti. Son sözü alan Başkan Kınay ise şunları kaydetti: “Birlikte öğreniyor, birlikte üretiyoruz. Bu masa başında kalmayacak. Burası küçük Türkiye, burası Karabağlar. İhtiyaç duyulan her projede birlikteyiz.” Karabağlar Belediyesi, SECAP sürecini katılımcı ve şeffaf bir yaklaşımla sürdürmeyi hedefliyor.