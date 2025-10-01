Türkiye’nin önde gelen kestane üretim bölgelerinden Aydın ve İzmir’in dağlık alanlarında sezon hazırlıkları başladı. Uzun süredir beklenen yağışların Eylül ayının son haftasında etkili olmasıyla birlikte üreticiler bahçelerde temizlik çalışmalarına yöneldi.

Aydın’da üretim yoğunluğu artıyor

Aydın genelinde yaklaşık 8 bin dekar alanda kestane üretimi yapılırken, Nazilli, Köşk ve Sultanhisar ilçeleri en yoğun üretim alanları olarak öne çıkıyor. Yetkililer, hava koşullarına bağlı olarak önümüzdeki haftadan itibaren hasadın başlamasının beklendiğini açıkladı. Bu yıl ürün kalitesinin, yüksek kesimlerde iyi, dağ eteklerinde ise zayıf olduğu bildirildi.,

Çiftçilerden dip temizliği vurgusu

Aydın’da kestane üretiminde lider konumda olduklarını belirten çiftçiler, sağlıklı bir hasat için bahçelerde dip temizliğinin önemine dikkat çekti. Köşklü üreticilerden Sadettin Kılınç, tırpan makineleriyle yapılan temizlik çalışmaları hakkında şunları söyledi:

“Ağaçtan düşen kestanenin yere gömülmemesi için dip temizliği şart. Eskiden bu işlem oraklarla yapılırdı, artık tırpan makineleri kullanılıyor ve bu da ayrı bir iş kolu oluşturdu.

Kuraklık üretimi etkiliyor

Kılınç, tarımda son yılların en büyük sorununun kuraklık olduğunu belirterek, şunları ekledi:

“Bu yıl taban arazilerde ürün yeterince beslenemediği için zayıf görünüyor. Yüksek kesimlerde durum normal.

Eğer yağışlar devam ederse kestaneler daha iri olacak, aksi takdirde küçük kalacak.” Üreticiler, yağışların devam etmesinin ürün verimi açısından belirleyici olacağını vurguladı.