Son Mühür/ Emine Kulak- Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, valilikler aracılığıyla belediyelere resmi bir tebligat göndererek, belediyeler bünyesindeki kreş ve anaokullarının 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi. Tebligatta, mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda gerekli işlemlerin yapılması istendi.

2024 Kasım ayında yapılan tebligat sonrası harekete geçen bakanlıklar, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZELMAN A.Ş. bünyesindeki anaokulları için kapatma içerikli uyarı gönderdi. Yazıda, kurumların yürüttüğü eğitim faaliyetlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği, yeni kreş açılmaması ve mevcutların kapatılması yönünde talimat bulunduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, “İZELMAN kreşleri, ailelerden 4 bin liraya kadar ücret alıyor. Belediyelerin kreş açma hakkı resmi olarak sınırlı, ama halktan gelen talep çok yüksek. Bu hizmetleri engellemeye yönelik tutum, tamamen negatif siyasettir. Seçime yakın bu tür politikaların artacağını öngörüyoruz” dedi.

Lal Denizli değerlendirmesi: "Kendisi örnek vermek istemişti"

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli geçtiğimiz günlerde uyuşturucu testi vermesi için adliye'ye çağrılmıştı. Bu durumu değerlendiren CHP'li Güç, "Lal Denizli, çok çalışkan birisidir. Bilerek böyle bir algı oluşturulduğunu düşünüyorum. Genel olarak böyle bir siyaset algısı oluşturulduğunu düşünüyorum. Lal başkanımız zaten kendisi saç ve kan örneği vermek istedi" diye konuştu.