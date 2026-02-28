Son Mühür/ Emine Kulak- AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Limanı ve tarihi vakıf binalarının devrine ilişkin CHP İzmir milletvekillerinin açıklamalarını eleştirmişti. İnan, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'li milletvekillerinin İzmir Limanı ve vakıf binalarının devriyle ilgili beyanlarının, şehri tanımayan bir anlayışın ürünü olduğunu belirtmişti.

"İNAN SAVRULAN BİR SİYASETÇİ"

Partisinin İzmir İl Binası’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, “Eyyüp Kadir İnan yaşı itibariyle savrulan bir siyasetçi. Nerede nasıl konuşacağını bilenmeyen bir siyasetçi. Neyini savunuyorsunuz, nezaketsiz bir tweet atmış. Bir insan bu kadar nezaketsiz olamaz, yaşına veriyoruz ama geldiği konum itibariyle dikkat etmesi gerekiyor. İzmir limanı özelleşti, ancak sattılar söyleyecek bir şey yok” dedi.

AK Parti'nin söylemlerinin sertliğinden bahsettiniz, seçim yaklaştığı zaman bu daha da artacak CHP olarak tavrınız nasıl olacak sorusuna cevap veren CHP'li Güç, "O zamana kadar bütün sert eleştirilere ve negatif uygulamalara devam edeceklerdir. CHP olarak biz de aynı şekilde yanıt vermek zorundayız. CHP'de örgütte ve parti inanç var. Genel Başkanımız Özgür Özel'den kaynaklı biz de de aynı şekilde bağlığımız var" diye konuştu.