Son Mühür - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tınaztepe Yerleşkesi’ne ulaşım sağlayan ESHOT hatlarında pazar günü için geçici bir düzenlemeye gidildi. ESHOT’tan yapılan resmi duyuruya göre, 4 Ekim 2026 Pazar günü 10.00 ile 17.00 saatleri arasında bölgeye hizmet veren 16 farklı otobüs hattı kampüs içerisindeki güzergâhları kullanmayacak.

Kampüs içindeki 9 durak devreden çıkıyor

Yapılan planlama kapsamında 171, 277, 290, 304, 353, 390, 465, 470, 471, 472, 476, 490, 515, 676, 690 ve 878 numaralı hatlar, belirtilen saat diliminde yerleşke alanında bulunan kritik noktalara uğramayacak. Hatların hizmet veremeyeceği duraklar ise şöyle sıralandı:

Mühendislik Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Teknopark

Fen Edebiyat

Spor Salonu

Sosyal Tesisler

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Tınaztepe

Ulaşım tek bir hat üzerinden sağlanacak

Belirtilen saatler arasında kampüs içi ulaşımın aksamaması adına ESHOT ekipleri ring önlemi aldı. Yerleşke içerisine erişim, söz konusu zaman aralığında yalnızca 412 No’lu Tınaztepe - Yerleşke hattı aracılığıyla gerçekleştirilecek. Yetkililer, mağduriyet yaşanmaması adına bölgeyi kullanacak vatandaşların ve öğrencilerin sefer saatleri ile aktarma güzergâhlarını göz önünde bulundurması gerektiğini bildirdi.